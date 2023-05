Estados Unidos liberam doação de sangue por homens gays e bissexuais

Os Estados Unidos alteraram, nesta quinta-feira (11), as diretrizes sobre a doação de sangue no país. Agora, homens gays e bissexuais poderão ser doadores. A mudança de regra foi anunciada pela Administração de Comidas e Drogas (FDA), órgão que regulamenta as doações de sangue.

As diretrizes anteriormente restritivas foram feitas há décadas para tentar evitar que o suprimento de sangue para doação fosse contaminado com o vírus HIV.

De acordo com a nova regra, não há mais a exigência de que homossexuais se abstenham de sexo por três meses antes de doar sangue.

Um novo questionário irá avaliar os riscos individuais de HIV com base no comportamento sexual, parceiros recentes e outros fatores de todos os doadores em potencial, independentemente da orientação sexual, sexo ou gênero.

Para a tomada de decisão, o FDA justifica que levou em consideração as evidências científicas mais recentes.

Doação de sangue no Brasil

Em junho de 2020, o Ministério da Saúde orientou, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que gestores estaduais do SUS passem a aceitar doação de sangue de "homens que tiveram relações sexuais com outros homens" nos últimos 12 meses. Na prática, a decisão passou a beneficiar homens gays, bissexuais, travestis e mulheres transexuais.

A nova orientação do Ministério da Saúde foi tomada após cinco entidades LGBT e o partido Cidadania acionarem o STF para exigir o imediato fim das restrições.

Desde então, a posição do Ministério da Saúde deve ser acatada pelos Estados, que estão sujeitos a ações judiciais caso não cumpram o entendimento da Suprema Corte.