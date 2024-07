Eleições na Venezuela acontecem neste domingo (28); veja o que se sabe até agora

Cerca de 21 milhões de venezuelanos podem votar na eleição que acontece neste domingo (28) no país. Após 25 anos, há chances da oposição tirar o chavismo.

Maduro é candidato tentando o terceiro mandato. Ele está no poder há 11 anos, desde a morte de Chávez, em 2013. A crise financeira no País fez com que Maduro se tornasse impopular entre muitos eleitores.

De acordo com o Índice da Democracia, ranking global anual do grupo que publica a revista britânica The Economist, "a Venezuela é um dos regimes mais autoritários da América Latina".

A votação acontece até as 18h no país, equivalente às 19h em Brasília. Os centros de votação contam com urnas eletrônicas e o voto não é obrigatório.

O candidato vencedor assume o poder em 2025, com mandato de seis anos.

BOICOTE

Edmundo González é o candidato da oposição e promete mudanças. Aos 74 anos, o ex-diplomata está à frente da chapa da coalizão "Plataforma Unitária Democrática (PUD)".

As opositoras María Corina Machado e Corina Yoris foram impedidas pelo regime de Maduro de concorrer. Elas pedem aos eleitores que votem cedo e mantenham 'vigílias' nas seções eleitorais até o encerramento.

Atualmente, Maduro controla o Conselho Nacional Eleitoral, que equivale ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele garante que a Venezuela tem o "sistema eleitoral mais transparente do mundo"

A promessa do Ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, de que as Forças Armadas respeitem o resultado da eleição.

"Embora seja pouco provável que as eleições na Venezuela sejam livres ou justas, os venezuelanos têm a melhor oportunidade em mais de uma década para eleger o seu próprio governo", disse Juanita Goebertus, diretora da Divisão das Américas da Human Rights Watch, à AFP.

Há previsão de que o resultado saia até a madrugada desta segunda-feira (29).

A última eleição presidencial na Venezuela aconteceu há seis anos, em 2018, quando Maduro foi reeleito e houve denúncias de fraude e perseguições.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS

Dez candidatos concorrem em um sistema de votação única, mas apenas dois têm relevância nas pesquisas.

Por um lado, Maduro, de 61 anos, sucessor do falecido líder socialista Hugo Chávez, busca um novo mandato que o levaria a 18 anos no poder. Durante o seu mandato, o político enfrentou uma crise econômica monumental, protestos da oposição que resultaram em centenas de mortes e denúncias de violações dos direitos humanos.

Do outro, González Urrutia, um diplomata de 74 anos, foi postulado de última hora pela aliança Plataforma Unitária para representar a ex-deputada liberal María Corina Machado, que está impedida de ocupar cargos públicos.