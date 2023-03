Elefante tem coluna deformada por carregar turistas durante 25 anos na Tailândia

O dia nacional do elefante é comemorado na Tailândia nesta segunda-feira (13). Apesar da celebração, o país ainda tem uma cultura de exploração do animal, na chamada indústria de trekking.

A Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), fundação que atua a favor da preservação ambiental e contra o sofrimento animal, publicou imagens do elefante Pai Lin, de 71 anos, com diversos danos na coluna, causados por uma vida de abusos.

Nas fotos, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o corpo afundado por conta do peso carregado. Ao longo de 25 anos, o mamífero foi forçado a transportar até seis turistas por vez.

"Divulgamos estas fotos da nossa maravilhosa Pai Lin e dos seus amigos para ajudar a perceber como é que esses gigantes gentis podem sofrer na indústria do turismo", afirmou a organização.

A WFFT ainda ressaltou que a prática do trekking pode levar a sérios danos de malformações dos elefantes, que terão de lidar com as consequências durante toda a vida.

Pai Lin foi resgatado em 2007 e agora está livre, vivendo no primeiro santuário de elefantes sem correntes da Tailândia.