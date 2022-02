Dois novos estudos apontam que coronavírus teria surgido em mercado na China

Após quase dois anos do início da pandemia, muitas dúvidas sobre o vírus causador da Covid-19 ainda existem. Contudo, cientistas apontam, em dois novos estudos, que o coronavírus teria surgido no mercado de Huanan, em Wuhan, na China.

Os estudos, com cerca de 150 páginas, foram divulgados neste sábado (26) e ainda não foram publicados em revista científica, de acordo com o New York Times.

Assim, eles descartam a hipótese de que o coronavírus teria sido produzido e escapado do Instituto de Virologia de Wuhan.

Para isso, os pesquisadores analisaram dados de várias fontes para rastrear a origem da pandemia. Eles concluíram que o coronavírus estava presente em mamíferos vivos vendidos no mercado atacadista de frutos do mar de Huanan no fim de 2019.

"Quando você analisa todas as evidências juntas, é uma imagem extraordinariamente clara de que a pandemia começou no mercado de Huanan", ressalta o biólogo da Universidade do Arizona e coautor dos estudos, Michael Worobey.

Conforme o New York Times, os novos estudos envolvem pesquisadores que já atuavam na busca pela origem da pandemia e que já publicaram relatórios menores, mas com menos detalhes.

Primeiros casos

Os primeiros casos de Covid-19 foram diagnosticados em Wuhan, na China, ainda em novembro de 2019. De acordo com dados do governo chinês, a primeira infecção foi registada em 17 de novembro daquele ano em uma pessoa de 55 anos.

Porém, as primeiras notificações suspeitas ocorreram somente em dezembro. De lá para cá, o vírus se alastrou por todo mundo e, hoje, já soma mais de 433 milhões de casos.