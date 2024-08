Corpo de bilionário desaparecido em naufrágio de iate na Itália é encontrado

Mergulhadores encontraram o corpo do magnata britânico Mike Lynch e da filha dele no iate de luxo que naufragou na costa da Itália. A embarcação, avaliada em R$ 30 milhões, foi atingida por uma tromba d’água na última segunda-feira (19).

De acordo com informações do jornal italiano La Repubblica, os corpos estavam no casco do barco, atrás de dois colchões. A identidade das vítimas foi divulgada pelo The Mirror. A filha de Lynch, Hannah, tinha 18 anos.

Apesar do avanço nas buscas, outros quatro passageiros seguem desaparecidos. Com a descoberta dos dois corpos, as esperanças de encontrar as quatro pessoas com vida diminuiu. Ainda assim, as equipes de resgate continuam a operação. O trabalho, no entanto, enfrenta uma série de dificuldades, como detritos bloqueando o acesso às cabines e lodo espesso nas janelas, que impede os mergulhadores de visualizarem o interior dos compartimentos.

NAUFRÁGIO

Nomeado “Bayesian”, o iate transportava 10 tripulantes e 12 passageiros quando foi atingido por uma tromba d’água durante uma tempestade, na madrugada de segunda-feira. O fenômeno fez com que a embarcação afundasse em cerca de 1 minuto, aterrorizando os viajantes.

Apesar do curto período de tempo, 15 pessoas conseguiram escapar em segurança. Um dos cozinheiros da embarcação teve o corpo encontrado poucas horas após o naufrágio.

Segundo o jornal britânico, a embarcação está tão imersa que, para não colocar a própria vida em risco, os mergulhadores só podem passar 10 minutos na região dos destroços.