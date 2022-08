Cientista divulga foto de salame como sendo do telescópio James Webb e pede desculpas

Uma “brincadeira” do cientista francês Etienne Klein não repercutiu muito bem. Klein usou sua conta no Twitter para se desculpar fazer uma publicação na internet dizendo que uma fatia de salame era, na verdade, uma foto da estrela Próxima Centauri, capturada pelo telescópio James Webb. A informação foi publicada no site da CNN.

No último dia 31 de julho, o cientista postou uma foto de uma fatia de salame em um fundo preto, alegando tratar-se de uma nova imagem da estrela mais próxima do Sol.

“Foto de Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, localizada a 4,2 anos-luz da Terra. Ela foi tirada pelo JWST. Este nível de detalhe… Um novo mundo é revelado dia após dia”, escreveu Klein.

Passados alguns dias depois, o cientista enfim disse que a postagem era “uma forma de diversão”. Mas teve gente que não gostou da "brincadeira".

A postagem ganhou repercussão e os seguidores dele disseram que, por ele é uma figura pública e a diversão dele ganharia uma proporção muito maior na web.

“A piada é engraçada. Mas quando é publicada por você, torna-se enorme! Seu nome fornece uma garantia para que não seja necessário verificar as informações”, escreveu um usuário e seguido de Klein.

Diante da polêmica, o cientista fez então mais uma publicação no último dia 3 para explicar a situação e disse que era uma medida para “incentivar o cuidado” – uma vez que imagens falsas circulam nas redes sociais.

“Venho pedir desculpas a todos que podem ter se ofendido com meu erro pouco original. Eu simplesmente queria pedir cautela em relação a imagens que parecem convincentes por conta própria”, tuitou tentando encerrar o assunto.

Roda de carro

Em um dos feitos do telescópio espacial James Webb, ele atravessou o tempo e enormes quantidades de poeira para captar uma nova imagem da galáxia "Roda de Carro" com uma nitidez sem precedentes, informaram as agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa, Nasa e ESA, respectivamente.

Legenda: A "Roda de Carro" adquiriu sua forma após uma colisão frontal entre duas galáxias, segundo a Nasa. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI

Situada a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra, na constelação do Escultor, a "Roda de Carro" adquiriu sua forma após uma colisão frontal entre duas galáxias. O impacto fez com que dois anéis se expandissem do centro da galáxia, "como as ondas na água de um tanque depois que uma pedra é lançada nele", explicaram a Nasa e a ESA em comunicado conjunto.