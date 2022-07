Brasileiro agride comissária em voo de São Paulo à Nova York e é preso após pouso não programado

Um brasileiro foi preso a bordo de um avião da companhia Delta Air Lines por agredir uma comissária e outro passageiro durante uma viagem de São Paulo para Nova York, nesta terça-feira (12). O voo 472 teve que fazer um pouso não programado em San Juan, no Porto Rico. As informações são do G1.

O avião decolou do aeroporto de Guarulhos e, segundo a companhia, a briga começou no meio da madrugada. Segundo outros passageiros, o brasileiro detido começou a agressão, sendo imobilizado.

Pelos alto-falantes, o comandante do voo anunciou que faria um pouso não programado por causa do ocorrido. Após descer em San Juan, o passageiro foi retirado e levado por policiais, e o voo continuou para o destino final, nos Estados Unidos.

Motivo da agressão não foi revelado

A companhia disse em nota agir com tolerância zero em casos dessa natureza, mas não esclareceu o que motivou a agressão. Passageiros relataram que havia manchas de sangue dentro da aeronave.

"A Delta tem tolerância zero para comportamentos inadequados em nossos aeroportos e aeronaves, já que nada é mais importante que a segurança de nossos clientes e pessoal", frisou a companhia.

A companhia, o Itamaraty e o aeroporto de San Juan não deram informações sobre o paradeiro do brasileiro até o momento. Ele ficou detido no Porto Rico.

