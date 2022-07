Telescópio espacial James Webb divulga novas imagens do Universo; confira

O Telescópio Espacial James Webb da Nasa apresentou, nesta segunda-feira (11), a imagem infravermelha mais profunda do universo feita até agora. O Primeiro Campo Profundo de Webb é o aglomerado de galáxias SMACS 0723, e está repleto de milhares de galáxias.

A imagem, repleta de pontos de luz de vários tamanhos, mostra as primeiras galáxias formadas pouco depois do Big Bang.

Veja como funciona o telescópio Webb

A imagem de Webb é aproximadamente do tamanho de um grão de areia mantido no comprimento do braço, uma pequena lasca do vasto universo. A massa combinada deste aglomerado de galáxias age como uma lente gravitacional, ampliando galáxias mais distantes, incluindo algumas vistas quando o universo tinha menos de um bilhão de anos.

Considerado o sucessor do histórico e revolucionário telescópio Hubble, o Telescópio Espacial Webb foi lançado pela Nasa em dezembro de 2021, partindo da Guiana Francesa - país que faz fronteira com o Brasil. O observatório foi projetado na década de 90, com previsão de lançamento inicial ainda em 2007.

Este campo profundo, tomado pela Câmera Quase Infravermelha (NIRCam) de Webb, é um composto feito de imagens em diferentes comprimentos de onda, totalizando 12,5 horas – alcançando profundidades em comprimentos de onda infravermelhos além dos campos mais profundos do Telescópio Espacial Hubble, que levou semanas.

O que revela o Telescópio James Webb?

Nas imagens reveladas é possível ver o aglomerado de galáxias SMACS 0723 como apareceu há 4,6 bilhões de anos, com muito mais galáxias na frente e atrás do aglomerado. Muito mais sobre este cluster será revelado à medida que os pesquisadores começam a investigar os dados de Webb.

O NIRCam de Webb trouxe galáxias distantes em foco acentuado – elas têm estruturas minúsculas e fracas que nunca foram vistas antes, incluindo aglomerados estelares e características difusas.

Legenda: Equipe em trabalho de peças do Telescópio Espacial James Webb Foto: Divulgação/nasa

Conforme a Nasa, a luz dessas galáxias levou bilhões de anos para chegar até nós. Da Terra, estamos olhando para trás no tempo para dentro de um bilhão de anos após o Big Bang quando vemos as galáxias mais jovens neste campo.

Após um lançamento eficiente, a Nasa estima que o propulsor do Webb possa ter uma vida útil de 20 anos, tempo em que o telescópio trabalhará junto ao Hubble e o Spitzer para responder às perguntas fundamentais do cosmo.