Avião militar russo cai com 65 prisioneiros ucranianos a bordo

Um avião de transporte militar russo Il-76, com 65 prisioneiros de guerra ucranianos a bordo, caiu nesta quarta-feira (24) na região de Belgorod, fronteira com a Ucrânia, anunciou o Ministério russo da Defesa, segundo agências de notícias locais.

"Por volta de 11h em Moscou (5h em Brasília), um avião Il-76 caiu na região de Belgorod (…) A bordo estavam 65 prisioneiros do Exército ucraniano, transferidos para a região de Belgorod para uma troca, seis tripulantes e três acompanhantes", indicou o ministério. "Uma comissão da Força Aérea partiu para o lugar da queda para estabelecer as causas da catástrofe", acrescentou.

Um governador russo disse que nenhum ocupante sobreviveu à queda. "Todos a bordo morreram", disse Viacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, onde ocorreu o acidente.

