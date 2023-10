Atirador que matou 18 pessoas durante ataque em Lewiston, Maine, segue foragido nos EUA

As autoridades norte-americanas seguem, nesta quinta-feira (26), em busca do atirador que provocou a morte de, pelo menos, 18 pessoas e deixou mais de 13 feridas durante um ataque na cidade de Lewiston, a segunda maior do Maine. O suspeito, que seria reservista do Exército, causou o massacre após abrir fogo em um boliche e em um bar-restaurante no nordeste dos Estados Unidos.

O crime aconteceu nessa noite de quarta-feira (25). Os moradores foram orientados a permanecerem em casa enquanto o homem segue foragido. Ele foi classificado como "armado e perigoso".

A polícia identificou o atirador como Robert Card, 40 anos, e divulgou uma fotografia dele. As motivações do ataque são desconhecidas. O canal CNN, que citou fontes das forças de segurança, informou que ele é um instrutor de tiros certificado e reservista do Exército.

"Nossos hospitais não estão equipados para lidar com este tipo de tiroteio", disse o vereador de Lewiston Robert McCarthy, à CNN. A cidade possui cerca de 30 mil habitantes.

O secretário de Segurança Pública do Maine, Mike Sauschuck, afirmou à imprensa que os agentes de segurança estão nas ruas à procura do suspeito. "Temos literalmente centenas de policiais trabalhando em todo o estado do Maine para investigar o caso, para localizar o sr. Card", disse.

O novo massacre, um dos mais letais no País nos últimos anos, entra para uma longa lista de tiroteios que abalam com frequência os Estados Unidos, onde o acesso às armas é facilitado.

Após ser informado sobre o ocorrido, o presidente Joe Biden saiu de um jantar de Estado em homenagem ao primeiro-ministro australiano para entrar em contato com as autoridades de Maine e oferecer o apoio do governo federal, segundo a Casa Branca.

As fotos divulgadas do suspeito mostram um homem de barba, vestindo com jaqueta marrom, calça azul e sapatos marrons, com um rifle semiautomático.

Legenda: Mais de 30 pessoas foram atingidas em tiroteio nos Estados Unidos Foto: ANDROSCOGGIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE / AFP

Sauschuck informou que a polícia encontrou uma caminhonete branca abandonada a pouco mais de 10 quilômetros de Lewiston.

Card abriu fogo em pelo menos dois lugares: uma pista de boliche e um bar-restaurante. O FBI (polícia federal norte-americana) de Boston também participa nas operações de busca. Alguns meios de comunicação também citaram um tiroteio em um centro logístico de um supermercado Wallmart, mas as autoridades não confirmaram a informação.

Revisão de vítimas

Inicialmente, a imprensa norte-americana havia informado que 22 pessoas tinham sido mortas e outras 50 ficaram feridas. No entanto, após revisão feita pelas autoridades, foi constatado na quinta-feira (26), que 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas.