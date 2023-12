Após surto de pneumonia na China, casos da doença aumentam em países da Europa

O surto de pneumonia causado pela bactéria Mycoplasma pneumoniae, que tem atingido inúmeras crianças na China, teve os primeiros casos registrados na Europa. Na Dinamarca, por exemplo, 541 casos foram notificados na última semana, o triplo do registrado em outubro deste ano.

Segundo o instituto de pesquisa em saúde Statens Serum Institute (SSI), as infecções pela bactéria atingiram níveis "epidêmicos" em solo dinamarquês. A informação é baseada nos diagnósticos feitos pelo Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas (Cidrap).

O aumento de casos foi registrado no começo do verão, mas ganhou força nas últimas cinco semanas. Na Holanda, o alerta para os casos de pneumonia em crianças também já foi criado.

Na semana de 13 a 19 de novembro, por exemplo, 103 casos de pneumonia a cada 100 mil crianças foram registrados na Holanda. A amostragem considerou crianças entre 5 e 14 anos. Na última semana, 80 casos foram computados no mesmo grupo analisado.

Até o momento, entretanto, os números crescentes não foram atribuídos à Mycoplasma pneumoniae ou outro patógeno específico na Holanda. Relatos semelhantes, conforme informações do Daily Mail, foram vistos na Suécia.

Bactéria

Estudos revelam que o Mycoplasma pneumoniae afeta os pulmões, causando uma doença semelhante à gripe, chamada de “pneumonia ambulante”.

O dado preocupante está no fato de que o aumento da resistência bacteriana tem causado falhas no tratamento com antibióticos comuns e levando a casos mais graves e internações.

Ainda que a preocupação esteja latente, a SSI afirma que outros surtos dessa bactéria já foram registrados na Dinamarca, com incidência entre o outono e o início do inverno. As informações são de que um surto era previsto após a pandemia de Covid-19.