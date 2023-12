Corpo de brasileiro é encontrado em lago na Alemanha; família arrecada doações para translado

O brasileiro Alexandre Luiz Toledo de Oliveira, de 37 anos, foi encontrado morto em um lago na cidade alemã de Fulda. Devido ao alto custo do translado do corpo para o Brasil, a família dele está realizando uma campanha para arrecadar doações.

Natural de Varginha, em Minas Gerais, ele atuava como pizzaiolo na Alemanha e vivia na Europa desde 2018. As informações são do portal Uol.

Veja também

O corpo de Alexandre foi encontrado na última sexta-feira (24), sendo liberado do necrotério de Fulda na quarta (29). A previsão é que o atestado de óbito seja emitido até esta sexta-feira (1º). A causa da morte ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A informação sobre o falecimento do brasileiro foi revelada à família dele por meio de uma ligação telefônica. Na ocasião, o chefe do pizzaiolo foi avisado sobre o óbito pela Polícia alemã e solicitou que uma ex-funcionária, amiga de Alexandre, avisasse a família dele sobre o falecimento.

A irmã do homem, Bela Toledo, detalhou que um amigo dos parentes da vítima os ajudou a conversar com as autoridades do país europeu.

O óbito de Alexandre foi confirmado pelas autoridades após o cruzamento de dados e documentações, conforme o Uol.

O Ministério das Relações Exteriores declarou que, através do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt, "permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares do nacional brasileiro".

Um dos irmãos de Alexandre pretende viajar até a Alemanha para acompanhar os trâmites para o translado do corpo ao Brasil.

A família do brasileiro atualmente realiza uma campanha de arrecadação de doações, com meta de R$ 80 mil, para financiar o translado dos restos mortais.

"O traslado, infelizmente, é muito caro. A gente não conseguiu ajuda financeira de forma alguma. Ninguém banca nada, nem Alemanha, nem nada. Então, a gente agora está aguardando a vaquinha online para ver se a gente consegue arrecadar o valor", explicou a irmã de Alexandre ao Uol.