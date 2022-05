Antiga floresta na China é encontrada com árvores de 40 metros; entenda

Uma antiga floresta na região de Guangxi, no sul da China, foi encontrada por exploradores de cavernas, com árvores de até 40 metros de altura. A expedição foi encerrada na última sexta-feira (20). As informações são da Exame.

A floresta fica dentro de um sumidouro (espécie de buraco gigante). Na região, há pelo menos 30 sumidouros e esse é o maior, com 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e 192 metros de profundidade.

Cientistas, que caminharam por horas para chegar até a base do sumidouro, afirmam ainda ser possível que existam no local outras espécies de plantas e animais não descobertas.

Conforme Zhang Yuanhai, engenheiro sênior do Serviço Geológico da China, o local é composto por três cavernas e uma "floresta primitiva bem preservada" ao fundo.

Líder da equipe de expedição, Chen Lixin, afirmou que a vegetação no chão ia até a altura dos seus ombros. “Eu não ficaria surpreso em saber que existem espécies encontradas nessas cavernas que nunca foram relatadas ou descritas pela ciência até agora”, disse.

