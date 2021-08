Alemanha libera a entrada de brasileiros vacinados contra a Covid-19 a partir de domingo (22)

A Alemanha retirou Brasil e Uruguai da lista de países sob a categoria de maior risco de contágio por Covid-19. Assim, a entrada de turistas brasileiros e uruguaios será liberada a partir deste domingo (22), desde que estejam vacinados com imunizantes aprovados pela agência reguladora alemã para medicamentos: Janssen, Moderna, Pfizer e AstraZeneca (incluindo Covishield). As informações são da agência Estadão Conteúdo e do UOL.

Conforme as Representações da República Federal da Alemanha no Brasil, uma ampliação "abrangendo outras vacinas com um padrão comparável de proteção está prevista assim que os testes necessários forem concluídos".

Para entrar no país europeu, os visitantes devem ter recebido a segunda dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19 há, pelo menos, 14 dias. A partir daí, eles poderão fazer o registro digital de entrada preenchendo formulário e questionário antes do embarque.

Quando chegarem à Alemanha, os brasileiros deverão mostrar à Polícia Federal alemã, ou às autoridades no controle da fronteira, o Certificado Covid Digital UE ou um comprovante similar de vacinação (digital ou em papel) em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol.

O documento deverá conter:

Os dados pessoais da pessoa vacinada (sobrenome, nome e data de nascimento);

Data da vacinação e número de doses aplicadas;

Nome da vacina aplicada;

Nome da doença-alvo da vacina;

Indicadores da pessoa ou instituição responsável pela vacinação ou pela emissão do certificado, por exemplo, um símbolo oficial ou o nome do emissor

Os viajantes que já testaram positivo para a Covid-19 poderão ser considerados totalmente vacinados com apenas uma dose. No entanto, eles têm que mostrar também um teste PCR positivo antigo para provar que foram diagnosticados com a doença.

Os comprovantes também devem estar nos idiomas alemão, francês, italiano ou espanhol. Eles podem ser impressos ou digitais.

De acordo com a diplomacia alemã, menores de 12 anos que não foram vacinados contra a Covid-19 podem entrar na Alemanha se estiverem acompanhados de, pelo menos, um dos pais totalmente imunizados se apresentarem um PCR ou teste de antígeno negativo. Menores de 6 anos não precisam apresentar testes.

Mudanças

Com a retirada dos países sul-americanos da classificação de "áreas com variantes de preocupação", nenhuma nação integrará a lista de países que apresentam maior risco segundo o governo alemão.

O Brasil passará para a classificação de "alto risco", a segunda mais alta, enquanto o Uruguai não receberá nova classificação.

Junto ao Brasil, Grécia, Irlanda, República Dominicana, Kosovo e a Macedônia do Norte passaram a ser consideradas "áreas de alto risco", enquanto Andorra e as comunidades autônomas espanholas de Astúrias, Castela Mancha, Catalunha e Valência deixarão de integrar a lista de regiões com alto risco, na avaliação da Alemanha.