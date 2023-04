Adolescente negro é baleado após tocar campainha de casa errada nos EUA; suspeito é indiciado

Um homem branco de 85 anos foi indiciado, nessa segunda-feira (17), pela Procuradoria do estado do Missouri, no centro-oeste dos Estados Unidos, por supostamente atirar e ferir gravemente um adolescente negro que tocou a campainha da casa dele por engano.

Ralph Paul Yarl, de 16 anos, ficou em estado crítico após levar dois tiros, um deles na cabeça, na noite de quinta-feira (13), quando tocou a campainha errada enquanto tentava buscar os irmãos gêmeos na casa de um amigo.

A indignação com o caso aumentou durante o fim de semana, depois que foi revelado que o dono da casa foi liberado, sem acusações, após 24 horas sob custódia.

No entanto, nessa segunda-feira, o promotor distrital do condado de Clay, Zachary Thompson, anunciou que o proprietário, identificado como Andrew Lester, de 85 anos, havia sido acusado de crime grave de agressão em primeiro grau e uma acusação de ação criminosa armada, também grave. A fiança foi estabelecida em 200 mil dólares - cerca de R$ 988,3 mil.

A tia do adolescente, Faith Spoonmoore, disse que o sobrinho é um estudante talentoso que sonha em estudar engenharia química.

Razão do crime

A Casa Branca anunciou na noite de segunda-feira que o presidente Joe Biden havia falado com Yarl por telefone "e compartilhou sua esperança de uma recuperação rápida".

A chefe de polícia de Kansas City, Stacey Graves, disse em uma coletiva de imprensa no domingo à noite (16) que as informações "não dizem que foi racialmente motivada, ainda é uma investigação ativa".

"Mas, como chefe de polícia, reconheço os componentes raciais deste caso. Reconheço e entendo a preocupação da comunidade", acrescentou.