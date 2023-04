Ataque em resort deixa 7 pessoas mortas no México

O ataque dentro de uma resort localizado na cidade de Cortazar, no estado de Guanajuato, no México, deixou uma criança e seis adultos mortos, neste sábado (15).

Homens armados invadiram o resort e efetuaram vários disparos no local. Entre as vítimas, estão uma criança de sete anos, três homens e três mulheres. Além deles, uma pessoa ficou ferida e foi socorrida em estado grave.

Depois do ataque, os executores retiraram as câmeras de segurança do local, conforme informou o departamento de segurança de Cortaza em comunicado.

A cidade de Cortazar é recorrentemente alvo da violência de cartéis de drogas no México. Ainda não há informações sobre quem são os suspeitos do crime e qual teria sido a motivação do ataque.