3 pessoas são internadas após ingerirem detergente para roupas distribuído por político em Taiwan

Três pessoas foram hospitalizadas em Taiwan após consumirem, acidentalmente, cápsulas de detergente líquido para roupas. Os produtos foram distribuídos, na semana passada, como brindes durante um evento de campanha eleitoral promovido por um dos candidatos à presidência da ilha.

Eles foram dados à população na cidade de Changhua, em embalagens parcialmente transparentes, que continham uma foto do presidenciável Hou Yu-ih ao lado do companheiro de chapa, Jaw Shau-kong, além de instruções de uso: "Uma cápsula pode ser usada para lavar até 8 quilos de roupas", informava o texto impresso no embrulho, conforme dados da agência internacional Focus Taiwan.

Veja também

Um homem de 80 anos e uma mulher de 86 anos estão entre as vítimas que ingeriram o produto de limpeza. Eles foram hospitalizados na última sexta-feira (5) e receberam alta logo após serem submetidos a um procedimento de lavagem gástrica, segundo a unidade de saúde.

Em entrevista à imprensa local, um dos eleitores relatou que consumiu as cápsulas de detergente após confundi-las com doces.

O chefe do escritório de campanha do candidato Hou em Changhua, Hung Jung-chang, pediu desculpas pelo incidente no sábado (6), e disse que a equipe do político trabalharia na "divulgação de informações" para esclarecer que as 460 mil unidades do produto para lavar roupa, distribuídas pela campanha, não deveriam ser consumidos.

O porta-voz ainda detalhou à imprensa que funcionários visitariam os três indivíduos hospitalizados após ingerirem as cápsulas e acrescentou que o grupo não pretende mais distribuir unidades de detergente.

Segundo o médico assistente do Departamento de Gastroenterologia do Hospital Municipal Tucheng de New Taipei, Su Ming-yao, por conter surfactante, o produto libera calor ao entrar no estômago, provocando forte dor no bariga, sensação de queimação e gases. A ingestão do detergente pode ainda provocar tosse com sangue, já que a substância pode danificar o revestimento do estômago, conforme relatou Su à agência internacional de notícia.