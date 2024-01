Polícia nega presença de alienígenas em Miami após vídeo circular com rumor

Autoridades de Miami, nos Estados Unidos, negaram que uma grande movimentação de carros de polícia registrada em uma noite na cidade americana tenha ligação com o avistamento de alienígenas. O boato passou a circular nas redes sociais. As informações são do g1.

A forte presença policial foi requisitada depois que um grupo de jovens invadiu um shopping local e causou pânico, atirando fogos de artifício uns contra os outros e para o alto. Quatro deles foram detidos.

Um oficial da polícia de Miami confirmou à rede CBS que a movimentação ocorreu devido ao tumulto entre os jovens e explicou que não houve nenhum registro relacionado a seres de outros planetas.

Quarteirões fechados

Na rede social X, antigo Twitter, a polícia avisou que devido à multidão de jovens indisciplinados teve de fechar pistas temporariamente perto do shopping. Seis quarteirões tiveram que ser fechados enquanto os policiais trabalhavam para controlar a situação.

A um jornal local, o ex-chefe de polícia de Miami, Jorge Colina, disse que o número de policiais pode parecer exagerado, mas isso faz parte da estratégia.