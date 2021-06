Veja como assistir a eclipse solar que formará "anel de fogo" nesta quinta-feira (10)

O eclipse solar anular — conhecido por desenhar um “anel de fogo” no céu — ocorre na manhã desta quinta-feira (10). O fenômeno não poderá ser observado do Brasil, mas será visto do norte do Canadá, Rússia e Groenlândia.

Os brasileiros conseguirão acompanhá-lo em transmissões ao vivo. A Nasa também fará uma live para observadores no Youtube, às 5h (horário de Brasília).

O professor de Astronomia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará (CMCB), Romário Fernandes, explica que o eclipse solar consiste no alinhamento perfeito da lua entre o Sol e a Terra.

“O que diferencia esse eclipse é que ele ocorre no apogeu, que é quando a lua está mais distante do nosso planeta", aponta.

"Então, o Sol começa a ficar encoberto pouco a pouco até formar esse 'anel de fogo', que dura só alguns minutos”, esquadrinha, informando que o evento dura cerca de 3 minutos e 50 segundos.

Romário destaca que esse fenômeno é raro. Outro ponto, acrescenta, é que todo eclipse, seja ele parcial ou total, deve ser observado com proteção ocular adequada.

Ceará terá eclipse solar anular em 2023

Conforme o professor Romário Fernandes, um eclipse solar anular será observado em 14 de outubro de 2023 no Ceará.

“A melhor observação será no município de Tauá e outros 36. Em Fortaleza, terá somente parcial. Ou seja, será possível ver o sol coberto, mas não o anel que se forma”, explica

Cidades cearenses de onde o fenômeno poderá ser observado em 2023:

1. Abaiara

2. Acoplara

3. Araripe

4. Assaré

5. Aiuaba

6. Aurora

7. Barro

8. Brejo Santo

9. Campos Sales

10. Caririaçu

11. Catarina

12. Cedro

13. Farias Brito

14. Icó

15. Iguatu

16. Iracema

17. Jaguaribe

18. Jardim

19. Jucás

20. Lavras da Mangabeira

21. Mauriti

22. Milagres

23. Mombaça

24. Nova Olinda

25. Orós

26. Parambú

27. Pereiro

28. Piquet Carneiro

29. Porteiras

30. Potengi

31. Quixelô

32. Saboeiro

33. Salitre

34. Santana do Cariri

35. Solonópole

36. Tauá

37. Várzea Alegre