Qual o significado da Lua da Colheita? Veja horário e como observar

Prometendo encantar os amantes da astronomia de todos os cantos do planeta, a chamada “Lua da Colheita” poderá ser vista na noite desta sexta-feira (29). Durante o evento, o céu deve ser preenchido por uma versão brilhante e cheia do satélite natural.

No Brasil, o fenômeno poderá ser visto facilmente já no início da noite, desde que o ambiente escolhido pelo observador esteja livre de nuvens e neblina.

SIGNIFICADO DE ‘LUA DA COLHEITA’?

De acordo com informações da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa), o termo "Lua da Colheita" surgiu no Hemisfério Norte, onde, antes da eletricidade, a luz refletida pelo astro ajudava os agricultores a realizar colheitas durante a noite.

Professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues explica que a “Lua da Colheita” não é um fenômeno, como muitos pensam. O evento, na realidade, é apenas da primeira lua cheia após o equinócio de outono na porção norte do planeta, que, neste ano, ocorreu no último dia 23.

QUANDO E COMO OBSERVAR O EVENTO?

Ainda segundo Ednardo, o melhor momento para observar o astro no céu fortalezense será às 17h51, momento em que ele aparecerá no céu. Para uma boa observação, o recomendado é que os interessados se desloquem até um local sem nuvens ou neblina.

O especialista também reforça que a aparição do satélite natural nesta sexta não é considerada uma “superlua”, já que a máxima aproximação do astro com a Terra neste ano ocorreu no final do mês passado, quando os dois estavam a apenas 357.185 km. Desta vez, a lua manterá distância de 362.369 km.

PRÓXIMO EVENTO ASTRONÔMICO DE 2023

Em outubro, os cearenses presenciarão um eclipse anular do Sol. Na ocasião, conforme informado pelo Observatório Nacional, a lua se alinhará entre a Terra e o Sol, formando um "anel de fogo" ao cobrir a maior parte da estrela.

O fenômeno astronômico acontece no dia 14 de outubro e, em Fortaleza, poderá ser observado com telescópio na Casa de Cultura Digital, localizada na Praia de Iracema, a partir das 15h.

*Sob supervisão de Mariana Lazari