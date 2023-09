Entenda o que é e quando ocorre o Equinócio de Primavera

A Primavera, estação conhecida pela temperatura amena e a floração de diversas plantas, começa neste sábado (23) no hemisfério Sul. O início da estação é marcado pelo equinócio - fenômeno que ocorre duas vezes ao ano.

O equinócio é momentâneo e ocorre no início da primavera e do outono. Nos dias desse fenômeno, o período diurno tem a mesma duração do período noturno. Ou seja, as 24h do dia são divididas "igualmente" em duas partes. Isso ocorre porque os raios solares incidem diretamente sobre a Linha do Equador.

A data ocorre nos fins de março e setembro para países do hemisfério Sul, como o Brasil. Já para os países do Norte, como as estações são "invertidas", os fenômenos também têm os dias trocados. Veja as datas:

Equinócio de Primavera: 23 de setembro no hemisfério Sul; 21 de março no hemisfério Norte

Equinócio de Outono: 21 de março no hemisfério Sul; 23 de setembro no hemisfério Norte

Segundo o geógrafo Flávio Rodrigues, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), a data do equinócio pode ocorrer entre 21 e 23 de setembro, a depender do ano. “Quanto mais próximo à Linha do Equador, mais se tem 12h de sol e 12h de noite. À medida que você se afasta da Linha do Equador, isso vai se relativizando mais um pouco”, aponta.

Movimento da terra causa equinócios e solstícios

As estações do ano ocorrem a partir do movimento de translação: rotação da Terra ao redor do Sol. A volta completa dura 365 dias e 6 horas.

“Com o passar do tempo, essas seis horas vão se acumulando e modificações de datas importantes, como é o caso do equinócio. E a cada quatro anos, você tem o ano bissexto”, explica Flávio.

Durante o movimento, há mudança na forma como os raios solares incidem sobre o planeta. Com a movimentação, os dois hemisférios ficam com maior ou menor insolação.

Nos dias de equinócios, em que os hemisférios se alternam entre outono e primavera, a insolação é igual. A medida em que o planeta vai se movimentando, a iluminação vai variando e se concentrando em um hemisfério.

A diferença de iluminação entre Norte e Sul atinge o limite no início do verão e do inverno, quando ocorre o fenômeno do solstício. Nessas datas, o dia no hemisfério onde é verão é o mais longo do ano. Já nos países onde começa o inverno, a noite é a mais longa do ano.

Ou seja, a partir do início da primavera, a duração do dia começa a aumentar e a noite vai diminuindo gradativamente até a chegada do verão. Da mesma forma que, no outono, as noites vão ficando mais longas e o dia solar diminui até o inverno.

Veja as datas dos solstícios: