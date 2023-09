Cientistas descobrem 'força invisível' que gera água na lua; entenda

Um novo estudo publicado na revista Nature Astronomy detalhou que os elétrons da terra e do sol estão ajudando a criar água congelada na lua. Conforme a pesquisa, essa "força invisível" atua mesmo em áreas protegidas dos ventos solares. As informações são do tabloide britânico The Sun.

A descoberta de gelo na lua não é nova, mas a origem dele segue sendo um mistério. A pesquisa apresenta uma possível teoria para explicar o fenômeno, detalhando que o estudo pode ajudar a planejar futuras missões para o satélite natural do nosso planeta.

Segundo os cientistas, ao orbitar a terra, a lua passa através de uma cauda magnética, formada por partículas carregadas que nosso planeta deixa para trás enquanto dá a volta no Sistema Solar.

"Isto proporciona um laboratório natural para estudar os processos de formação das águas superficiais lunares”, detalhou o cientista planetário Shuai Li, da Universidade do Hawaii em Mānoa.

Formação de água congelada

A medida que os elétrons na cauda magnética da terra atingem a lua, eles contribuem para a formação de água congelada. “Quando a lua está fora da cauda magnética, a superfície lunar é bombardeada com vento solar”, acrescentou Li.

"Dentro da cauda magnética, quase não há prótons do vento solar, e espera-se que a formação de água caia para quase zero", detalhou.

Os cientistas explicam que uma das razões para a formação da água pode ser a reação dos elétrons de alta energia com o solo da lua, que libera hidrogênio preso e, assim, forma água.