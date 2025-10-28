O que causou o clarão que iluminou o céu da Bahia?

Moradores de várias cidades do interior da Bahia foram surpreendidos, na noite da última segunda-feira (27), por um forte clarão que cruzou o céu.

O fenômeno, registrado em vídeos e comentado nas redes sociais, chegou a ser interpretado por alguns como um sinal do “fim do mundo”.

O fenômeno pôde ser observado em pelo menos seis municípios baianos: Aracatu, Caraíbas, Livramento de Nossa Senhora, Manoel Vitorino, Mirante, todos no sudoeste do estado, e também em Serra do Ramalho, no oeste da Bahia.

Há ainda relatos de que o clarão foi visível em partes de Sergipe e de outros estados do Nordeste.

O que provocou o clarão?

De acordo com informações obtidas pelo g1, o clarão foi provocado pelo retorno de um lixo espacial de origem chinesa.

O objeto fazia parte do corpo de um foguete lançado em 29 de junho de 2024.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o rastro luminoso cortando o céu noturno, enquanto moradores expressam surpresa e até medo. Em um dos vídeos, uma criança chorou, acreditando que se tratava do “fim do mundo”.

Segundo especialistas, o corpo do foguete queimou completamente ao entrar na atmosfera terrestre e não ofereceu qualquer risco à população.

O evento, embora impressionante, é considerado comum e ocorre com frequência quando satélites e partes de foguetes reentram na atmosfera e se desintegram antes de atingir o solo.