Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fiocruz relata 1º caso raro de encefalite associada à infecção por zika no Brasil

Paciente de 21 anos apresentou sintomas leves típicos de infecção viral.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:02)
Ciência
Legenda: Paciente apresentou infecção viral, como febre, erupção cutânea e dores articulares.
Foto: Natee Meepian/Shutterstock/Arquivo

Publicado na revista científica Viruses, um estudo conduzido por pesquisadores da Fiocruz Bahia descreve o primeiro caso documentado no Brasil de encefalite do tronco encefálico — também conhecida como rombencefalite — associada à infecção pelo vírus zika. O registro foi publicado no site da instituição na última terça-feira (22).

O registro reforça o potencial neuroinvasivo do patógeno, já conhecido por causar complicações como a síndrome de Guillain-Barré e a síndrome congênita em recém-nascidos durante o surto de 2015. 

A paciente, uma jovem de 21 anos, previamente saudável, apresentou inicialmente sintomas leves típicos de infecção viral, como febre, erupção cutânea e dores articulares.

Veja também

teaser image
País

Óbitos e casos confirmados de intoxicação por metanol sobem no Brasil

teaser image
Ciência

Por que Vênus é mais quente que Mercúrio? Confira um guia dos extremos do Sistema Solar

Sete dias depois, evoluiu com sinais neurológicos graves — confusão mental, dificuldade para falar e caminhar, convulsões e paralisia facial — indicativos de comprometimento do tronco encefálico.

Os exames laboratoriais descartaram outros vírus, como dengue e chikungunya. Embora os testes moleculares (RT-PCR) tenham sido negativos, a infecção por zika foi confirmada por meio de sorologia (ELISA IgM) e teste de neutralização por redução de placas (PRNT), método considerado padrão para detecção do vírus.

A paciente recebeu tratamento com corticosteroides e antiepilépticos, apresentando melhora significativa após 25 dias de internação. Atualmente, nove anos após o episódio, encontra-se plenamente funcional, com apenas sintomas residuais leves, como cefaleia e lapsos de memória.

Implicações e recomendações

Conforme a coordenadora do estudo, a pesquisadora Isadora Siqueira, a descoberta amplia o entendimento sobre os efeitos neurológicos do zika e destaca a necessidade de vigilância clínica contínua. “Este trabalho amplia o conhecimento sobre os efeitos neurológicos do vírus zika e alerta para a necessidade de vigilância clínica e estratégias de diagnóstico mais eficazes”, afirmou.

O estudo ressalta ainda a importância de se utilizar métodos sorológicos em fases mais tardias da infecção, quando a carga viral é baixa e os testes moleculares tendem a falhar.

Os autores defendem o investimento em estratégias diagnósticas mais sensíveis e em abordagens terapêuticas capazes de reduzir sequelas neurológicas a longo prazo.

Assuntos Relacionados
Melissa é uma mulher jovem, branca, loira, de rosto fino e de cabelo liso e comprido. Na foto, uma selfie, ela está sorrindo.

Zoeira

Influenciadora nega tráfico e diz que 'ninguém deveria ser preso por fumar maconha'

Melissa Said foi presa em Salvador, suspeita de associação com tráfico de drogas. Ela, que se autodeclara "ervoafetiva", nega as acusações.

Redação Há 1 hora
montagem com fotos de lucas bove e Cintia chagas. ela anunciou a separação de Lucas em agosto de 2024, três meses após casamento luxuoso.

Zoeira

MP pede prisão de Lucas Bove, acusado de violência pela influenciadora Cíntia Chagas

Influenciadora acusa o ex-marido de perseguição e violência psicológica.

Redação 24 de Outubro de 2025
Sean Diddy usando óculos escuros e terno cinza.

Zoeira

Diddy é ameaçado com faca em prisão de Nova York, diz site

Rapper de 55 anos viveu momento de pânico ao acordar com lâmina encostada no pescoço; guarda impediu ataque a tempo

Redação 24 de Outubro de 2025
Cena de um personagem com cabelo cacheado, óculos e camiseta branca com detalhes coloridos, conversando com alguém em ambiente interno.

Zoeira

Lucas Leto se envolve em colisão de trânsito no RJ

Caso ocorreu quando ator voltava de encontro com colegas da "Dança dos Famosos".

Redação 24 de Outubro de 2025
Nizam recebendo a informação de que foi eliminado de A Fazenda.

Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Nizam Hayek é quinto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (23).

Redação 24 de Outubro de 2025
Colagem com as fotos oficiais de Nizam, Saory e Tàmires.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação 23 de Outubro de 2025