Nova imagem da 'Galáxia do Sombrero' feita pelo telescópio Hubble revela detalhes inéditos

A galáxia Messier 104, conhecida popularmente como "Galáxia do Sombrero", uma das favoritas dos astrônomos amadores, foi retratada em uma nova imagem divulgada pela Agência Espacial Europeia (ESA) para celebrar o 35º aniversário do telescópio espacial Hubble.

O sistema apresenta características de galáxias espirais e elípticas. A primeira observação dele pelo Hubble foi em 2003 e a imagem logo se tornou uma das mais icônicas já reveladas pelo telescópio.

Já a imagem divulgada recentemente pela ESA incorpora novas técnicas de processamento que destacam a estrutura singular da Messier 104.

"A ESA/Hubble está revisitando uma galáxia favorita dos fãs com novas técnicas de processamento de imagem. A nova imagem revela detalhes mais precisos no disco da galáxia, bem como mais estrelas e galáxias de fundo", explica a agência europeia.

Veja também Ciência Estrela engolindo planeta é registrada pela primeira vez por telescópio da NASA Ciência Planeta K2-18b: James Webb detecta 'indícios' mais promissores, até agora, de vida fora da Terra Ciência Crise climática pode provocar nova extinção em massa, diz pesquisador

Galáxia do Sombrero

A Galáxia do Sombrero está localizada a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Virgem. Seu nome remete à aba larga do chapéu mexicano porque, vista quase de lado, a protuberância suavemente luminosa e o disco nitidamente delineado do sistema lembram o item.

Segundo a ESA, o sistema é muito tênue para ser observado com visão desarmada, mas é facilmente visível com um telescópio amador.

Visto da Terra, abrange uma distância equivalente a quase um terço do diâmetro da Lua cheia.