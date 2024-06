Nasa divulga novas imagens dos 'Pilares da Criação', uma das estruturas mais bonitas da astronomia

A Nasa divulgou, na última quarta-feira (26), vídeos que mostram detalhadamente os "Pilares da Criação", um dos corpos celestes mais bonitos da astronomia. A estrutura está a aproximadamente 6,5 mil anos-luz da Terra e é formada de poeira e gás. O nome se deve à capacidade do corpo de criar novas estrelas.

As imagens foram capturadas por telescópios como o Espacial Hubble e o Espacial Webb. "Quando Hubble e Webb se juntam, a internet sempre enlouquece. Nesta nova visualização 3D, flutue através de visualizações de vários comprimentos de onda dos Pilares da Criação, uma região de nascimento de estrelas que se tornou icônica pelo Hubble", anunciou a Nasa na postagem que foi ao Instagram da agência. Assista:

Os "Pilares da Criação" se assemelham a estruturas conectadas, formadas de poeira e gás ionizado. Os corpos também são chamados de "Nebulosa da Águia" e têm esse formato devido aos ventos estelares e à luz de alta energia emitida por jovens e quentes estrelas localizadas no centro da nuvem.

Como as imagens foram capturadas?

Segundo a Nasa, o Telescópio Hubble vê objetos que brilham na luz visível, a milhares de graus. Já a visão infravermelha do Webb, que é sensível a objetos mais frios com temperaturas de apenas centenas de graus, atravessa a poeira obscura para ver estrelas embutidas nos pilares.

"Este é o filme de onda mais abrangente e detalhado dessas imponentes estruturas cósmicas. Ao contrastar as visões do Hubble e do Webb, esta visualização mostra por que precisamos de mais de um telescópio espacial para observar diferentes aspectos do mesmo objeto", explica a agência espacial.