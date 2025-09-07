'Lua de Sangue': veja onde acompanhar o eclipse lunar deste domingo (7)

Neste domingo (7), a Lua entrará em eclipse total com a Terra e provocará um fenômeno conhecido como "Lua de Sangue". O nome é baseado no tom avermelhado que o satélite natural assume durante esse período.

Este evento será observado com clareza em regiões como Europa, África, Ásia, Austrália e Nova Zelândia. No Brasil, contudo, a "Lua de Sangue" poderá ser vista apenas online. Isso acontece porque, devido ao horário previsto para o fenômeno acontecer, o satélite ficará o tempo todo abaixo da linha do horizonte no País.

Veja também Ciência 'Lua do Milho', equinócio e Saturno brilhante: veja os fenômenos astronômicos para setembro de 2025 Ciência Veja as melhores imagens da chuva de meteoros Perseidas que iluminou a madrugada

Quando acontecerá a 'Lua de Sangue'?

Em terras brasileiras, o evento acontecerá ao meio-dia de domingo. Já outras partes do mundo, o espetáculo será visível a partir da madrugada de segunda-feira (8). Na Índia, por exemplo, ocorrerá entre 23h do dia 7 e 0h22 do dia 8, enquanto na Austrália, entre 1h30 e 2h52 do dia 8.

Como observar a 'Lua de Sangue' no Brasil?

O Observatório Nacional irá transmitir, ao vivo, o eclipse lunar no YouTube. A transmissão começa a partir das 12h (horário de Brasília) e acompanhará todos os 80 minutos previstos para o fenômeno.

Para os amantes de astrologia e curiosos, a próxima vez que será possível acompanhar a "Lua de Sangue" fora das telas no Brasil será em 3 de março de 2026, segundo a Nasa.

Por que a Lua fica vermelha?

Durante a totalidade do eclipse, a luz do Sol atravessa atmosfera da Terra pelos lados, O azul é facilmente espalhada (por isso o céu é azul). A luz vermelha consegue atravessar e chegar à Lua dando o tom avermelhado ao satélite, funcionando como uma tela de projeção.