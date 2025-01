Foto de cometa tirada no DF é escolhida pela Nasa como a 'imagem astronômica do dia'

A foto de um cometa que passou pelo céu de Brasília (DF) foi escolhida pela agência espacial norte-americana Nasa como a "imagem astrônomica do dia" desta terça-feira (21). O registro é do fotógrafo Fred Danin, e está no site "Astronomy Picture of the Day (Apod)", que reúne imagens de fenômenos observados mundialmente.

A imagem foi feita na última sexta-feira (17) no Lago Paranoá, e captou o fenômeno e a luz do fim de tarde.

Seguidor recomendou a foto

Conforme Fred Danin, ele só enviou a foto para o portal da Nasa devido à recomendação de um seguidor da internet: Que honra pode ter minha foto no Apod Nasa. Brasília representada", comemorou ele nas redes sociais.