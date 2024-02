Asteroide do tamanho de prédio com mais de 100 andares se aproxima da Terra nesta sexta-feira (2)

Um asteroide passa próximo à Terra nesta sexta-feira (2). Do tamanho de um arranha-céu, com mais de 100 andares, o objeto estará a 2,7 milhões de quilômetros do Planeta — cerca de sete vezes a distância da Terra à Lua. Mas não há motivo para preocupação: especialistas afirmam que não existe chance de que ele atinja o globo.

O Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da agência espacial norte-americana, Nasa, estima que a rocha espacial tenha entre 210m e 480 metros de diâmetro. Isso significa que o asteroide pode ser semelhante em tamanho ao Empire State Building, de Nova York, ou à Willis Tower, de Chicago, ambos nos Estados Unidos. Segundo o jornal o Globo, o tamanho dele seria semelhante ao do Maracanã.

Descoberto em 2008, o objeto é chamado de 2008 OS7. Após a passagem desta sexta-feira, ele só voltará ao caminho do planeta em 2032, mas será um encontro ainda mais distante, cerca de 72 milhões de quilômetros de distância.

Nesta semana, além dele, outros seis asteroides vão sobrevoar a Terra. Três deles, muito menores — menos de cem metros de diâmetro —, também passarão inofensivamente pela Terra na sexta-feira, e mais dois no sábado (3). No domingo (4), um asteroide com cerca de metade do tamanho do 2008 0S7 passará a 7,3 milhões de quilômetros do planeta.