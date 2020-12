Zelador é preso suspeito de atingir idoso com oito golpes de faca, no bairro Meireles; vídeo

Um zelador de um prédio no bairro Meireles, em Fortaleza, foi preso, na última segunda-feira (21), suspeito de tentar matar um idoso de 64 anos a golpes de faca, dentro de um elevador. O caso ocorreu depois de uma discussão entre os dois, sobre a poda de uma árvore, no dia 26 de novembro. As identidades não foram reveladas.

Na tarde do crime, o idoso chegou ao prédio, depois de ter ido passear com os cães dele, e questionou o zelador, de 32 anos, sobre a poda de uma árvore. O funcionário informou, de acordo com a vítima, que teria podado a árvore sozinho. Em seguida, ele e o morador tiveram uma discussão, de acordo com o titular do 2° Distrito Policial, Felipe Porto.

Logo após, o idoso deu as costas para entrar no elevador, e o zelador o chutou e o deu um soco, segundo as apurações da Polícia Civil. O funcionário, então, foi até a sala onde trabalhava, pegou uma faca e atingiu o morador com oito golpes, nos braços, no abdômen e na cabeça, gerando 18 pontos, oito internos e dez externos, conforme a vítima.

Confissão

O idoso conseguiu chegar ao apartamento onde mora, e foi levado pelos familiares a uma unidade de saúde. De acordo com a Polícia Civil, o zelador fugiu do local. Ele falou com a esposa, que também trabalha em um dos apartamentos, e, depois de saber do estado de saúde do morador, foi a uma delegacia confessar o crime.

Legenda: A faca utilizada para desferir os golpes foi apreendida pela Polícia Civil Foto: Divulgação/Polícia Civil

"Analisamos as imagens e decidimos representar pela prisão preventiva dele, tendo em vista a brutalidade das imagens, que são fortes. A vítima informou que estava com medo dele, porque ele poderia voltar e terminar o crime", explicou o titular do 2° Distrito Policial, Felipe Porto.