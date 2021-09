Policiais militares do Ceará e de Rondônia prendem acusado de praticar homicídio há 19 anos

Um homem foragido da Justiça do Ceará foi preso por policiais militares nesta sexta-feira (10). Cícero Soares Fabrício foi localizado durante ação conjunta entre PMs do Ceará e de Rondônia. Ele era um dos foragidos mais procurados da Comarca de Brejo Santo, no Interior do Estado, e com antecedente criminal por homicídio.

De acordo com denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), Cícero matou um homem identificado como Iderval Pereira Lima, no ano de 2002. A vítima conversava com um amigo, quando o denunciado chegou, sacou a arma e efetuou os disparos.

A companheira do acusado teria dito ao esposo que Iderval vinha a assediando. Foi então que o denunciado decidiu se vingar do desafeto, como consta no documento do órgão ministerial, datado há 19 anos.

A prisão do foragido aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (10), no bairro Novo Horizonte, em Rondônia, durante operação de Inteligência das polícias militares do Ceará e de Rondônia. A ação foi coordenada pelo tenente-coronel Lucivando Rodrigues, da PMCE, junto com o tenente Wyllie Ferreira Pasoline, da PM de Rondônia.

Ainda não há informações sobre a transferência de Cícero Soares para o Ceará.

