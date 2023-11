Podcast ‘Sigilo Quebrado’ lança episódio extra do Caso Natália com entrevistas inéditas

O Diário do Nordeste lança, nesta quarta-feira (29), o episódio extra do podcast 'Sigilo Quebrado', Caso Natália: como o crime ficou marcado na história da cidade após 31 anos. Passados cinco programas nos quais o editor de Segurança Emerson Rodrigues narrou os detalhes do primeiro caso de extorsão mediante sequestro do Ceará, agora, em um conteúdo especial, novos personagens são apresentados.

Há 31 anos, a menina Natália era sequestrada pelas próprias vizinhas, em Camocim. A pequena Natália tinha seis anos e foi sequestrada e morta por três mulheres. Como a cidade lembra do caso? Qual o impacto na vida de parentes e amigos? Tudo isso será tratado no episódio extra gravado em vídeo, com imagens atuais dos principais locais onde a história aconteceu.

Emerson Rodrigues conta que o podcast 'Sigilo Quebrado' foi bem recebido pelo público e que sentiu a necessidade de dar um desfecho, mostrando mais pessoas ligadas a Natália, direta ou indiretamente. Emerson Rodrigues Supervisor de jornalismo “A pequena Natália morreu fisicamente, mas continua viva na memória daqueles que a conheceram e até mesmo na lembrança de pessoas que nunca a viram. Encontramos moradores que colocaram nome da filha de Natália, em homenagem a ela. Existe uma escola pública na cidade que traz o nome de Natália Albuquerque Lopes. Tudo isso corrobora para a homenagem que o episódio quis prestar a ela e sua família.” OUÇA O SIGILO QUEBRADO NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO: Spotify Amazon Apple Deezer Google Podcasts YouTube

O jornalista fala do trabalho que foi construir a série, mas garante que valeu a pena o esforço. Emerson Rodrigues fez questão de agradecer aos parentes de Natália, principalmente ao pai da criança, José Mota Lopes, o sr Zezinho Siebra, que cedeu parte do material pessoal para o podcast utilizar e acompanhou a equipe do Diário do Nordeste, em Camocim. “Sem ele (sr Zezinho), posso garantir que não haveria Sigilo Quebrado - Caso Natália”, salientou. "Tratamos o caso com o cuidado que ele exigiu. Tentamos ouvir as acusadas, mas infelizmente não conseguimos. Elas já pagaram pelo crime que cometeram. Ouvimos novas versões em Camocim. É um caso histórico, que está no imaginário dos crimes que marcaram a população de Camocim e do Ceará. Novas teorias sempre surgem", destaca Emerson.

Nova temporada

Sobre a nova temporada, que deve ser lançada em 2024, o editor fez segredo, mas afirmou que será um caso de grande repercussão e espera o mesmo interesse que houve no Caso Natália. Todos os episódios do ‘Sigilo Quebrado’ podem ser ouvidos nos principais tocadores de podcasts, buscando por 'Sigilo Quebrado', assim como no Youtube do Diário do Nordeste.

Pauta Segura

O podcast 'Pauta Segura' também idealizado por Emerson Rodrigues e com participação semanal dos repórteres Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges, permanece. Neste, são mostrados os bastidores das reportagens, detalhes da apuração das notícias que mais repercutiram no DN.