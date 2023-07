Mulher é assaltada e entra em luta corporal com suspeito em Fortaleza; veja vídeo

Uma mulher foi assaltada e entrou em luta corporal com o suspeito, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, na manhã da última sexta-feira (14). Um vídeo obtido pelo Sistema Verdes Mares, feito por uma câmera de monitoramento da região, mostra a ação criminosa.

A vítima está sentada na calçada, com o celular no ouvido, quando o suspeito se aproxima a pé, realiza a abordagem e tenta tomar o aparelho. A câmera mostra o horário de 5h27 (início da manhã).

A mulher reage, segura o celular e bate no suspeito, mas o criminoso consegue tomar o aparelho das mãos dela, se desvencilhar e fugir.

Assista o vídeo:

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que não recebeu denúncia sobre o crime e orientou, em nota, "a vítima a registrar um um Boletim de Ocorrência (BO) no 10° Distrito Policial (DP), ou em qualquer unidade da Polícia Civil, para repassar mais detalhes sobre o fato".

Polícia Civil do Ceará Em nota O BO pode ser feito, também, na Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegacia eletrônica.ce.gov.br. Dessa forma, a Polícia Civil terá mais subsídios para apurar o ocorrido nessa sexta-feira (14), no bairro Rodolfo Teófilo, região pertencente à Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) da Capital."

Outras formas de denunciar à Polícia

A PC-CE ressalta que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

"As informações podem ser direcionadas para (85) 3101-4916, o número do 10º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos", conclui.

