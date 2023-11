Adolescentes são apreendidos suspeitos de invasão e ameaça em escola no Interior do Ceará

Três adolescentes foram apreendidos em flagrante, nesta segunda-feira (13), suspeitos de invadirem uma escola e ameaçarem a diretora do local, em Bela Cruz, a 238 km de Fortaleza.

Cadeiras foram rasgadas, muros pichados e documentos revirados na Escola de Ensino Médio Professora Marieta Santos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo a dano qualificado ao patrimônio público e ameaça.

Legenda: Escola teve cadeiras rasgadas e documentos revirados Foto: Reprodução

Os jovens, de 15 a 17 anos, foram identificados por equipes da Delegacia Municipal de Bela Cruz e conduzidos por uma equipe da Polícia Militar (PMCE). "Mais informações serão repassadas em um momento oportuno para não atrapalhar a investigação", dizia a nota.

A Secretaria da Educação do Ceará informou que a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 3 acompanha a situação.

"A gestão escolar adotou imediatamente as providências necessárias, com realização do boletim de ocorrência. As políticas de combate à violência serão fortalecidas na escola. A gestora recebeu apoio da Secretaria e da Crede. As aulas tiveram continuidade nesta segunda", diz nota da Seduc.