Cuidar e Crescer

A rotina de um bebê é mais do que mamar e dormir. Quando são incluídas atividades estimulantes, o desenvolvimento da criança tem outro nível de evolução de suas habilidades visuais, sonoras e táteis. Entenda como funciona a estimulação precoce de bebês.
Toda gravidez é única, assim como cada mulher. Logo, todo parto é uma experiência singular. Respeitar as escolhas da mulher e a fisiologia do parto é humanizar o nascimento. Entenda o que está por trás do conceito de parto humanizado.
O que o abraço, o orgasmo e a amamentação têm em comum? A ocitocina. Conhecida como o hormônio do amor, ela também é responsável por estimular contrações uterinas que auxiliam no trabalho de parto. Entenda como age o hormônio nas gestantes.
Mudanças hormonais e emocionais afetam a rotina de relações sexuais no período gestacional. Para algumas gestantes, é tempo de pausa. Para outras, o sexo fica até melhor. Especialistas indicam: quando a gestação é saudável, o sexo é mais do que recomendável. Mas o que fazer quando o psicológico bloqueia?
O primeiro aniversário de um filho merece atenção especial. Há quem comemore em grande estilo, com festa temática, personagens, bandas infantis... Em Fortaleza, a procura por festas de 1 ano só cresce.
Especialistas explicam a importância da vacinação para recém-nascidos e crianças.