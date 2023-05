Ex-ministro e deputado Marcelo Álvaro Antônio é condenado a indenizar Felipe Neto em R$ 50 mil

O deputado federal (PL) e ex-ministro do Turismo do Governo Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, foi condenado a pagar R$ 50 mil em indenização por danos morais ao youtuber Felipe Neto. As informações são do G1.

A decisão é da juíza Alessandra Cristina Tufvesson, da 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro. O processo é relativo a postagens feitas pelo ex-ministro em 2020.

Naquele ano, nas redes sociais, ele acusou Felipe Neto de envolvimento com pedofilia e de supostamente fazer livros com conteúdo pornográfico para crianças.

Marcelo também terá de pagará os custos do processo, fixados em 10% do valor da condenação. Contudo, ele poderá recorrer da decisão.

No Twitter, Felipe Neto comentou sobre o caso. "Mais um que tentou me associar com pedofilia, ganhou a chance de provar na Justiça e o resultado está aí”, publicou.

Veja a sentença

“Julgo procedente o pedido condenando o réu a excluir de suas redes sociais os comentários sobre o livro e a realizar retratação nos moldes acima definidos, tudo sob pena de multa diária de R$ 500, limitada, inicialmente, em R$ 10 mil; e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 50 mil, acrescida de correção monetária pelos índices da CGJ desde esta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso”, proferiu a juíza Alessandra Cristina Tufvesson.