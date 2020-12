Bolsonaro demite ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu demitir o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no início da tarde desta quarta-feira (9).

Esta é a primeira troca na pasta desde o início do governo Bolsonaro. De acordo com a Folha de S. Paulo, já havia uma definição de que o cargo faria parte da reforma ministerial para o início do ano. O cargo deve ser entregue a um nome do Centrão.

Segundo O Globo, a informação foi dada ao ministro em reunião no Palácio do Planalto que não consta na agenda do presidente.

Marcelo Álvaro Antônio é deputado federal licenciado pelo PSL de Minas Gerais e aliado do presidente desde os tempos da Câmara dos Deputados.

A demissão ocorreu um dia depois de o ministro do Turismo fazer críticas ao chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política do Planalto, em um grupo de WhatsApp que reúne todos os ministros do governo federal.