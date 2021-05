Universidade de Fortaleza oferece mais de mil vagas em cursos gratuitos para comunidade

O Centro de Formação Profissional da Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, preparou cursos formativos com 1.050 vagas voltadas ao público externo com aulas gratuitas. O objetivo é atender a comunidade não atingida pelos benefícios sociais e ajudar no desenvolvimento da sociedade.

Ao todo, são 19 modalidades, que somam 21 turmas. Dentre os percursos formativos oferecidos, estão Empreendedorismo e Gestão de Negócios, Contabilidade Básica e Gestão de Conflitos e Atendimento ao Cliente.

Segundo o chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Vice-Reitoria de Extensão da universidade, Marcus Maurícius, mais de 42 mil pessoas tiveram formações promovidas pelos cursos em 19 anos. "Desde a fundação, o Centro de Formação Profissional sempre foi voltado para o social, para desenvolver as pessoas, capacitá-las e transformar a sociedade", assegura.

Devido à pandemia, os cursos estão sendo oferecidos exclusivamente on-line. No entanto, os estudantes não devem ter prejuízos no processo formativo: as aulas ocorrem ao vivo, por meio do Google Meet, e os alunos podem contar com apostilas.

"A gente adaptou os cursos de forma que possibilite toda a parte prática a distância. Foi feita uma modificação, uma atualização dos cursos justamente para atender a essa nova demanda", destaca.

Ainda conforme Marcus Maurícius, os estudantes podem contar com suporte no planejamento de currículo e carta de recomendação após o término das aulas. "Nosso objetivo é fazer que essas pessoas sejam qualificadas, consigam seu primeiro emprego".

Para participar, o candidato deve ter Ensino Fundamental completo e mais de 16 anos. Cada turma conta com 50 vagas e têm cargas horárias variáveis, que podem ir de 40 a 60 horas. As aulas começam no dia 31 de maio.

Como se inscrever

Os interessados devem preencher os dados na página de inscrição, entre os dias 25 e 26 de maio, das 8h às 18h. Se o candidato ainda não tiver feito cadastro, deverá incluir CPF e senha, clicando no botão "Não sou cadastrado" para ter acesso à ficha.

Por serem limitadas, as vagas são garantidas por ordem de acesso, e só é permitida uma inscrição por pessoa.

Quais os cursos disponíveis

As 1.050 vagas do Centro de Formação Profissional da Unifor estão disponíveis para as seguintes formações:

Atendente de Farmácia (Noite)

A Arte de Empreender com Papel (Manhã)

Assistente de Controle de Qualidade (Manhã)

Auxiliar Administrativo (Manhã)

Auxiliar Administrativo (Noite)

Auxiliar Administrativo (Tarde)

Auxiliar de Cozinha (Noite)

Auxiliar de Recursos Humanos (Tarde)

Cerimonialista (Tarde)

Contabilidade Básica para pequenos empreendedores (Noite)

Decorador de Festas Infantis (Tarde)

Empreendedorismo e Gestão de Negócios (Tarde)

Etiqueta Empresarial (Tarde)

Gestão de Conflitos e Atendimento ao Cliente (Manhã)

Higienização e Manipulação dos Alimentos (Noite)

Interpretação de Projetos Arquitetônicos (Manhã)

Liderança e Gestão de Pessoas (Manhã)

Manutenção de Computadores (Manhã)

Marketing de Eventos (Tarde)

Organização de Eventos (Tarde)

Vendedor Lojista (Manhã)