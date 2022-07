Uninassau oferece 5 mil vagas em cursos gratuitos; veja como se inscrever

O Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), em Fortaleza, oferece mais de 5 mil vagas em cursos de capacitação gratuitos nas áreas de saúde, ciências exatas e ciências humanas. As aulas são presenciais e devem ocorrer nos campus Doroteias, Parangaba e Maracanaú. Inscrições são online no site da instituição.

No total, são cerca de 85 cursos, nas seguintes áreas:

direito

contabilidade

engenharia

saúde

gastronomia

nutrição

gestão

pedagogia

fisioterapia

farmácia

odontologia

medicina veterinária

comunicação social

administração

análise e desenvolvimento de sistemas

Os cursos serão realizados até 29 de julho.

"Essa é uma forma de as pessoas adquirirem mais conhecimento sobre diversos assuntos, podendo ser ou não da sua área profissional. Se manter atualizado resulta em um currículo mais atrativo. Além disso, é possibilidade de conhecer novos horizontes e, talvez, embarcar em uma nova jornada", ressalta Marcus Ponte, reitor da Uninassau Doroteias.

Temas

De acordo com a instituição, alguns dos temas abordados nos cursos, são:

direito do consumidor

controle financeiro

aproveitamento de alimentos

conhecimentos básicos em Excel

gerenciamento de projetos

produção de esfirras

fotografias com o celular

criação de conteúdo para as redes sociais

libras

No fim dos cursos, os participantes são convidados a visitar a Feira da Empregabilidade do centro universitário, no campus Doroteias.

Capacitação

O projeto 'Capacita 2022.2', da Uninassau, faz parte do calendário de Responsabilidade Social das instituições mantidas pelo grupo Ser Educacional.

São ainda disponibilizados diversos minicursos online e presenciais para qualificação gratuita.

