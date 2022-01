Seleção de profissionais da área da saúde segue com inscrições abertas até domingo (16) em Fortaleza

Até o próximo domingo (16), a Prefeitura de Fortaleza receberá inscrições para a Seleção Pública para Profissionais da Saúde. De acordo com o edital, estão sendo ofertadas vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 3.295,50.

As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura, necessitando apenas de CPF e RG para o cadastro. Após preenchimento do formulário, o candidato precisará pagar uma taxa de R$90, para cargos de nível fundamental e médio, e de R$140 para nível superior.

A seleção será feita em uma única etapa, para todas as modalidades exceto Samu, com provas marcadas para o dia 6 de fevereiro. Aos postulantes às vagas do Samu, também serão realizadas atividades práticas de caráter eliminatório entre os dias 5 e 6 de março (motoristas) e entre 1 e 3 de abril (demais especialidades).

O resultado dos aprovados de níveis fundamental, médio e superior está previsto para o dia 25 de fevereiro. Já para os trabalhadores do Samu, a publicação acontecerá apenas em 12 de abril.

Confira os cargos

Nível médio e fundamental

Técnico de enfermagem, auxiliar de prótese dentária, técnico de laboratório, auxiliar em saúde bucal e motorista socorrista (Samu).

Nível superior

Os interessados devem possuir graduação nas especialidades de enfermagem, terapia ocupacional e bioquímica. É necessário também inscrição no conselho competente.