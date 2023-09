Prefeitura de Quixeramobim abre inscrição de concurso com 33 vagas e salário de até R$ 2,6 mil

A Prefeitura de Quixeramobim, no interior do Ceará, está com inscrições abertas de processo seletivo com 33 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

Os cargos exigem carga horária de 40 horas semanais, com remuneração no valor de R$ 2.640,00.

Entre os pré-requisitos para as vagas, o certame exige nível médio completo, que o candidato resida na microrregião escolhida para atuar, e que tenha curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições tiveram início nesta terça-feira (19) e vão até o dia 10 de outubro, exclusivamente pela internet, pelo site do Instituto Consulpam, a banca organizadora. A taxa cobrada é de R$ 90,00.

A prova objetiva será composta por 40 questões e deve ser aplicada no dia 10 de dezembro de 2023.