Prefeitura de Fortaleza abre seleção com 77 vagas para pedagogos e licenciados em áreas específicas

A Prefeitura de Fortaleza abriu uma seleção pública para contratação temporária de 77 profissionais pedagogos e licenciados em áreas específicas do conhecimento. O certame será realizado pelo Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

Os profissionais vão atuar na formação e acompanhamento de professores da Rede Municipal, com destaque para a área da Educação Infantil e dos componentes curriculares de português e matemática do Ensino Fundamental. Os selecionados terão carga horária de 40h/s e remuneração de R$ 5.101,80.

Inscrições

O processo de inscrições segue até o dia 12 de julho. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no canal Concursos e Seleções, exclusivamente pela internet, no Canal Concursos e Seleções.

Os profissionais vão atuar nos Programas Alfabetização na Idade Certa e de Aprendizagem na Idade Certa, iniciativa do Governo do Estado do Ceará executada em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (SME).