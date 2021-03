Funece abre seleção pública com 27 vagas para professores

A Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) seleciona professores para 27 vagas na área técnica de Informação e Comunicação do Programa de Formação Inicial e Continuada (FIC) Qualifica Mais. As inscrições foram abertas nessa segunda-feira (22) e seguem até o dia 4 de abril mediante pagamento de uma taxa de R$ 50.

Do total de vagas ofertadas, 12 são para o curso "Programador de sistemas", 12 para o curso "Programador web" e outras três para "Programador de dispositivos móveis”.

A seleção pública acontecerá exclusivamente por meio eletrônico. Os interessados devem acessar o site de inscrição e anexar os documentos obrigatórios.

Poderão participar do certame profissionais de nível técnico, tecnológico, graduação e/ou especialização na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e que tenham acesso a computador e internet para aulas remotas.

Documentação exigida

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição



Currículo Lattes atualizado, pelo menos nos últimos 30 dias da data de inscrição;



Cópia do documento de identidade (RG), frente e verso;



Cópia do CPF, frente e verso;



Cópia do comprovante de endereço;



Declaração de vínculo com a Administração Pública para aqueles que forem servidores públicos no modelo do Anexo I deste Edital;



Declaração de inexistência de vínculo com a Administração Pública no modelo do Anexo II deste Edital para aqueles que não são servidores públicos;



Declaração de que não recebe bolsa em outro programa de concessão de bolsas em qualquer esfera de governo no modelo do Anexo III deste Edital.

Seleção

O processo seletivo dos candidatos acontecerá em três etapas: análise documental (regularidade da documentação e análise do currículo); entrevista e formação obrigatória para atuação no Programa FIC Qualifica Mais.

Conforme o cronograma do edital, a divulgação do resultado final da seleção acontecerá no dia 29 de abril.

Atribuições

Planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiários do bolsas-formaçãodo FIC Qualifica Mais/Funece;



Adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo em conformidade com as orientações exaradas pela Coordenadoria de Ensino do FIC Qualifica Mais/Funece;



Registrar a frequência e o desempenho acadêmico dos estudantes nos termos e prazos do Regulamento Interno do FIC Qualifica Mais/Funece;



Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia às necessidades dos estudantes;



Propiciar espaço de acolhimento e debate com os estudantes e avaliar o desempenho destes, bem como participar dos encontros de coordenação promovidos pelo Coordenador Geral, Coordenador Pedagógico e Coordenador Regional do FIC Qualifica Mais/Funece;



Proceder a emissão de relatórios pertinentes às atividades desenvolvidas, conforme as solicitações da Coordenadoria Geral, Coordenadora pedagógica e Coordenadoria Regional deles fazendo constar todas as informações pertinentes ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no Programa.



Cumprir as demais atribuições elencadas no Regulamento Interno do FIC Qualifica Mais/Funece.

Remuneração

O valor da bolsa concedida ao professor bolsista será de R$ 50,00 h/aula, medida em horas-aula de 60 minutos, em conformidade com as cargas horarias das disciplinas/módulo/curso.

Veja aqui o edital completo