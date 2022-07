Empresa produtora de aço abre vagas para aprendiz no Ceará; saiba como se inscrever

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, abriu inscrições para processo seletivo de aprendiz no Ceará. São 34 vagas para áreas de produção, das unidades de Caucaia e Maracanaú. As inscrições vão até o dia 17 e podem ser feitas no site da Gerdau .

O programa, direcionado a jovens de 18 a 22 anos, terá duração de 12 meses. Os selecionados irão trabalhar nas usinas Gerdau em período integral, seguindo um cronograma de aulas no Senai e também nas unidades da empresa.

Seleção e requisitos

De acordo com informações da empresa, o processo seletivo contará com um teste de conhecimentos gerais, avaliação psicológica e entrevista com líderes da Gerdau.

Confira requisitos para participar do processo seletivo do programa:

Ter entre 18 a 22 anos (nascidos entre 2000 e 2004);

Ser residente dos municípios de Caucaia e Maracanaú;

Ter ensino médio completo, com disponibilidade integral (matutino e vespertino) para participação de todo o cronograma do Jovem Aprendiz.

Benefícios

Os jovens selecionados para o Programa Aprendiz da Gerdau irão atuar nas áreas produtivas das usinas cearenses da empresa e terão assistência psicológica, social e financeira, além de plano de saúde, plano odontológico, transporte e alimentação no local de trabalho.

Serviço

Processo seletivo de Aprendiz da Gerdau no Ceará

Inscrições: até 17 de julho

Onde: Na aba “Vagas” do site da Gerdau - Links diretos: Caucaia e Maracanaú