Concurso da Ematerce terá nomeação de aprovados nesta segunda-feira (3), diz Camilo

A nomeação dos aprovados no concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) ocorrerá na próxima segunda-feira, 3 de janeiro de 2022, segundo o governador Camilo Santana (PT).

Durante transmissão ao vivo, na tarde desta terça-feira (28), Camilo informou que a atribuição dos cargos ainda não havia ocorrido por falta de vagas.

Segundo o presidente da Ematerce, Antonio Rodrigues de Amorim, a nomeação será para o concurso realizado em 2018.

Na época, foram ofertadas 263 vagas imediatas, sendo 196 para profissionais de nível médio e 67 para nível superior.

Os salários variam de R$ 1.925,33 a R$ 3.630,66.



