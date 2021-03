Companhia Siderúrgica do Pecém possui 24 vagas de empregos

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), em São Gonçalo do Amarante, dispõe de 24 oportunidades de emprego. Destas, 15 são para técnicos, 5 para quem possui formação superior e 4 para nível médio.

A depender da vaga, os benefícios são assistência médica, odontológica e vale-alimentação. O horário também depende do cargo. Os salários não foram divulgados.

A CSP divulga as ofertas de vagas na página da empresa na rede social Linkedin e os interessados podem se candidatar por meio do site, na aba “Trabalhe Conosco".

Dia do Siderúrgico

Nesta quarta-feira (17), comemora-se o Dia do Siderúrgico. O setor gera empregos para os mais variados cargos, contemplando profissionais graduados e técnicos. É possível atuar em diversas etapas da produção do aço, distribuídas, basicamente, em seis áreas:

o pátio de matérias-primas, destinado ao recebimento de insumos utilizados na produção de aço;

a coqueria, responsável pela destilação e aglomeração do carvão mineral;

a sinterização, unidade destinada à aglomeração de finos de minério de ferro.

o alto-forno é voltado para a produção de ferro-gusa líquido;

na aciaria, onde o ferro-gusa líquido recebido do alto-forno é dirigido a estações de pré-tratamento;

e o lingotamento contínuo, etapa final da produção de placas de alta qualidade.

Sobre a empresa

O aço produzido na CSP é fruto do trabalho de 2.500 pessoas que estão empregadas diretamente na usina do Pecém, além de outros milhares de empregos terceirizados e indiretos. A empresa tem capacidade de produzir, até agora, 230 tipos de aços ao carbono feitos em São Gonçalo do Amarante e já comercializou para 24 países, onde serão recebidos pela indústria naval, de óleo e gás e automotiva, e na construção civil.

Veja os requisitos para as oportunidades:

Cargo: técnico em Segurança do Trabalho concluído, com registro no MTE

Requisitos e qualificações:

Experiência em indústrias de classe de risco III e IV (siderurgia, mineração, química, metalúrgica ou civil);

Conhecimento em análise preliminar de riscos, estatística, legislação brasileira e técnicas aplicáveis (NR e NBR);

MASP e ferramentas de análise de causas;

Investigação de incidentes;

Conhecimento de ISO 45001;

Experiência em atividades com manutenção.

Cargo: coordenador de Manutenção da Energia

Requisitos e qualificações:

Formação superior completa em Engenharia;

Inglês básico;

Conhecimentos e experiência com gestão de equipes de manutenção que englobem mecânica, solda, elétrica e instrumentação;

Experiência com gestão de contratos.

Cargo: coordenador de Manutenção da Coqueria e Planta Química (Execução da Manutenção)

Requisitos e qualificações:

Formação superior completa em Engenharia;

Inglês básico;

Conhecimentos e experiência com gestão de equipes de manutenção que englobem mecânica, solda, elétrica e instrumentação;

Experiência com gestão de contratos;

Desejável conhecimentos em manutenção mecânica de equipamentos siderúrgicos.

Cargo: Coordenador de Manutenção do Alto Forno (Execução da Manutenção)

Requisitos e qualificações:

Formação superior completa em Engenharia;

Inglês básico;

Conhecimentos e experiência com gestão de equipes de manutenção que englobem mecânica, solda, elétrica e instrumentação;

Experiência com gestão de contratos;

Desejável conhecimentos em manutenção mecânica de equipamentos siderúrgicos.

Cargo: Técnico Mantenedor Mecânico III

Requisitos e qualificações:

Ensino técnico completo em Mecânica, Mecatrônica ou Eletromecânica;

Conhecimento em metrologia (Instrumentos de medição, como: paquímetro, micrômetro, relógio comparador e micro);

Conhecimentos básicos em hidráulica;

SAP PM básico;

Pacote Office básico;

Desejável possuir conhecimentos de manutenção em moldes, em oscilador e em segmentos de Lingotamento Contínuo.

Cargo: líder de Manutenção Mecânica – Alto Forno

Requisitos e qualificações:

Técnico em Mecânica;

Possuir experiência com montagem e manutenção de equipamentos mecânicos;

Experiência com atividades de bombas centrífugas e hidráulicas;

Conhecimento sobre lubrificação (características de lubrificantes, modos operacionais do processo de operação, entre outras);

Desejável possuir experiência com caldeiraria, cilindros hidráulicos e pneumáticos, manutenção com acoplamentos e redutores, e manutenção em troca de rolamentos;

Desejável possuir atuação em cargos de liderança.

Cargo: líder de Manutenção Mecânica – Aciaria e Lingotamento Contínuo

Requisitos e qualificações

Técnico em Mecânica ou Mecatrônica;

Possuir experiência em Siderurgia, Cimenteira, Mineradora ou em indústrias de grande porte;

Conhecimento em SAP PM;

Conhecimento no Pacote Office;

Executar reparos mecânicos nos equipamentos da Aciaria e do Lingotamento Contínuo de acordo com a programação diária;

Liderança de equipe.

Cargo: coordenador de Manutenção da Aciaria e Lingotamento Contínuo (Execução da Manutenção)

Requisitos e qualificações:

Formação Superior Completa em Engenharia;

Inglês básico;

Conhecimentos e experiência com gestão de equipes de manutenção que englobem mecânica, solda, elétrica e instrumentação;

Experiência com gestão de contratos;

Desejável conhecimentos em manutenção mecânica de equipamentos siderúrgicos.

Cargo: Técnico mantenedor Mecânico III (Execução da Manutenção)

Requisitos e qualificações:

Formação técnica completa em Mecânica, Mecatrônica ou cursos relatos;

Conhecimento técnico em mecânica industrial;

Ajustagem e montagem mecânica;

Conhecimentos básicos em hidráulica e pneumática, corte e solda, e caldeiraria de campo;

Vivência em área industrial de grande porte.

Cargo: soldador de Manutenção III (Execução da Manutenção)

Requisitos e qualificações:

Ensino médio completo;

Experiência com execução de serviços de solda em estruturas, equipamentos e materiais;

Experiência com solda e corte de peças de ligas metálicas;

Práticas consolidadas no processo de soldagem com eletrodo revestido e conhecimento em processo de soldagem MIG, MAG e TIG.

Cargo: líder de Manutenção Mecânica – Pátio de Matérias Primas e Sinterização

Requisitos e qualificações:

Técnico em Mecânica ou em Eletromecânica;

Capacidade de interpretar manuais técnicos;

Capacidade de interpretar desenhos técnicos;

Habilidades com instrumentos de medição;

Noções na elaboração e croquis de peças e dispositivos;

Noções de soldagem e oxicorte;

Conhecimento de Hidráulica e Pneumática;

Conhecimento em alinhamento de máquinas e conjuntos rotativos;

Conhecimento em técnicas de lubrificação;

Habilidades na movimentação de cargas;

Habilidades com ferramentas manuais.

Cargo: soldador de Manutenção II (Execução da Manutenção)

Requisitos e qualificações:

Ensino Médio Completo;

Experiência com execução de serviços de solda em estruturas, equipamentos e materiais;

Experiência com solda e corte de peças de ligas metálicas;

Práticas consolidadas no processo de soldagem com eletrodo revestido e conhecimento em processo de soldagem MIG, MAG e TIG.

Cargo: técnico de Manutenção em Instrumentação II (Execução da Manutenção)

Requisitos e qualificações:

Formação Técnica Completa em Elétrica, Eletrônica, Eletromecânica ou cursos correlatos;

Conhecimento em calibração e aferição de instrumentos, válvulas controladores de vazão, transmissores de pressão, instrumentos analíticos e balanças.

Cargo: técnico de Inspeção e Planejamento Elétrico III

Requisitos e qualificações:

Técnico em Mecânica em Elétrica, Eletromecânica ou Eletrônica;

Possuir experiência em manutenção elétrica em Siderúrgica;

Possuir experiência de trabalho em horário de turno;

Possuir experiência das práticas de intervenções preditivas, preventivas e corretivas em acionamentos elétricos (PLC's, inversores, chaves limites e sensores, combinadoras, balanças e célula de carga, motores rotor bobinado e gaiola, transformadores, barramentos, contatores e relés, banco de resistência, retificadores, conversores ca/cc);

SAP PM Básico;

Pacote Office Básico.

Cargo: técnico de Manutenção em Instrumentação III (Execução da Manutenção)

Requisitos e qualificações:

Formação Técnica Completa em Elétrica, Eletrônica, Eletromecânica ou cursos correlatos;

Conhecimento em calibração e aferição de instrumentos, válvulas controladores de vazão, transmissores de pressão, instrumentos analíticos e balanças.

Cargo: técnico de Inspeção e Planejamento Elétrico II

Requisitos e qualificações:

Formação Técnica em Elétrica, Eletromecânica ou Eletrônica;

Possuir experiência de manutenção elétrica em equipamentos da área industrial;

Possuir conhecimento e experiência das práticas de intervenções preditivas, preventivas e corretivas em acionamentos elétricos (PLC's, inversores, chaves limites e sensores, combinadoras, balanças e célula de carga, motores rotor bobinado e gaiola, transformadores, barramentos, contatores e relés, banco de resistência, retificadores, conversores ca/cc);

SAP PM Básico;

Pacote Office Básico.

Cargo: analista de TI Pleno - SAP SD e LE

Requisitos e qualificações:

Superior Completo em Administração, Análise de Sistemas, Engenharias ou afins.

Experiências/Conhecimentos

Experiência em ERP (SAP) no módulo de logística e vendas;

Experiência dos processos de cadastro de material, clientes, vendas, logística e obrigações fiscais;

Experiência em gestão de projetos de TI voltados para soluções SAP;

Experiência em projetos de implementação de soluções SAP;

Experiência em análise de sistemas, levantamento de requisitos e documentação de Software;

Conhecimento de processo ITIL e metodologias ágeis;

Desejável experiência em siderurgia;

Domínio de inglês será um diferencial.

Cargo: líder de Manutenção Elétrica - Manutenção Central

Requisitos e qualificações:

Técnico em Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica ou Automação;

Experiência com manutenção preventiva;

Experiência em cargos de liderança;

Desejável possuir conhecimento no Pacote Office;

Desejável possuir conhecimento em SAP PM.

Cargo: analista de Manutenção Preditiva Sênior

Requisitos e qualificações:

Graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica ou cursos correlatos;

Desejável possuir MBA em Gestão de Projetos.

Experiência com Planejamento e Programação de Manutenção;

Domínio de Análise de ODS;

Domínio de Análise de Órbita;

Experiência com Análise de Vibração (possuir experiência na Plataforma SKF será um diferencial), sendo desejável possui Certificado em Análise de Vibração;

Experiência com Análise de Lubrificante;

Experiência em Lubrificação de Equipamentos Industriais;

Atuação com o SAP PM;

Experiência no Pacote Office;

Conhecimento em ferramentas de análise de falha;

Sendo desejável: Possuir conhecimento das ferramentas de gestão White Belt, conhecimento nas Técnicas de END (LP, US e ME) e conhecimento em RCM.

Cargo: líder de Manutenção Elétrica – Alto Forno

Requisitos e qualificações:

Técnico em Elétrica, Eletrônica ou Eletrotécnica;

Possuir sólida experiência em Siderurgia, com Inspeção Elétrica na área do Alto Forno;

Conhecimento em SAP PM;

Conhecimento no Pacote Office;

Desejável possuir experiência em cargos de liderança.

Cargo: líder de Manutenção Elétrica – Pátio de Matérias Primas e Sinterização

Requisitos e qualificações:

Técnico em Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Eletrônica ou Instrumentação;

Experiência com baixa e alta tensão;

Atuação com motores de pequeno, médio e grande porte;

Conhecimentos básicos de CLP;

Conhecimento em montagem de infraestruturas elétricas, (tais como: leitos, bandejamento, dutos elétricos, entre outros);

Habilidade em montagem de painéis e comandos elétricos;

Conhecimento em NR10;

Conhecimento em SEP (Sistema Elétrico de Potência);

Experiência com instrumentos de medição elétrica (multímetro, megômetro, amperímetro, entre outros);

Possuir domínio quanto às regras de segurança, como regras de ouro, análise de risco, liberação de área, entre outros;

Experiência em indústria de grande porte (Será um diferencial ter experiência em Siderurgia);

Desejável possuir conhecimento no Pacote Office;

Desejável possuir conhecimento em SAP PM;

Desejável possuir atuação anterior em cargos de liderança (Será um diferencial).

Cargo: engenheiro Especialista de Risco NR 12 (PLH)

Requisitos e qualificações:

Experiências / Conhecimentos Necessários

Experiência anterior como Profissional Habilitado NR-12 em empresa com Risco 4.

Método de Análise e Avaliação de Risco (APP, HAZOP, FMEA, HRN, IS IF e dentre outras).

Investigação de Acidentes (5 Porquê, Árvore de Falhas ou Método Apollo).

Normas Regulamentadoras e Normas Técnicas da ABNT especificas.

Projetos industriais.

Auditoria ISO.

Pacote Office.

Inglês avançado.

Cargo: analista de TI Sênior - SAP MM e WM

Experiências/Conhecimentos:

Domínio em ERP (SAP) nos módulos de compras e almoxarifado;

Domínio dos processos de cadastro de material, fornecedores, compras e obrigações fiscais;

Experiência em gestão de projetos de TI voltados para soluções SAP;

Experiência em projetos de implementação de soluções SAP;

Experiência em análise de sistemas, levantamento de requisitos e documentação de Software;

Conhecimento de processo ITIL e metodologias ágeis;

Desejável experiência em siderurgia;

Domínio de inglês será um diferencial.