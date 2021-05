Ceará tem 850 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (12)

O IDT/Sine está ofertando 850 vagas de emprego no Ceará nesta terça-feira (11). Do total de postos de trabalho ofertados no Estado, 166 são exclusivos para Pessoas com Deficiência (PCD).

Fortaleza tem 237 das seleções abertas para a disputa geral, com destaque para os cargos de costureira de máquinas industriais (13), pedreiro (13) e subgerente de restaurante (12).

Para PcDs, a cidade disponibiliza ainda 62 oportunidades. Destas, com maiores quantidades acessíveis: teleoperador (28), operador de caixa (11) e atendente de lojas (6).

Região Metropolitana

Pecém dispõe de 53 postos de trabalho para a ampla concorrência. As funções mais demandadas são: jardineiro (8), técnico mecânico (5) e eletricista (4). Para PcDs, há duas ofertas: assistente administrativo (1) e porteiro (1).

Interior

Juazeiro do Norte oferece 177 vagas de emprego. Os destaques são para auxiliar de cozinha (31), encarregado de construção civil (20) e operador de caixa (11).

Para PCDs, há oportunidades para alimentador de linha de produção (5), auxiliar de linha de produção (3) e auxiliar administrativo (2).

Como se candidatar

As Unidades do IDT/SINE retomaram o atendimento presencial por agendamento, de acordo com o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.



O agendamento pode ser realizado através do portal do órgão. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/Sine devem agendar o seu atendimento ou por meio do site da Secretaria de Proteção Social (SPS).

Tira-dúvidas

A relação de vagas é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, estando sujeita a alteração.

Para saber se a função desejada está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Governo Federal, baixe o aplicativo Sine Fácil ou envie o seu currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.

Para mais informações, ligue para a Central de Atendimento ao Cliente ou com a unidade mais perto de você. Os números estão disponíveis no site do IDT/Sine. Basta clicar na opção "Consulte vagas disponíveis" e, logo após, "Onde estamos".