Aeronáutica divulga editais de concursos com 83 vagas para Cursos de Formação

A Aeronáutica divulgou, nesta terça-feira (16), editais com vagas para cursos de formação na Academia de Força Aérea (AFA). São oferecidas oportunidades para formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e Infantaria para 2022, somando 83 vagas.

As inscrições foram abertas na terça e vão até dia 29 deste mês. As provas são previstas para junho, conforme cronogramas. Além do nível médio concluído, os candidatos precisam não ter idade menor que 17 anos nem completar 23 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula nos cursos.

Os três editais reservam 20% das vagas para candidatos negros, que passarão por heteroidentificação. Depois dos cursos, o cadete, com aproveitamento, receberá R$ 1.176. Ao ser nomeado a oficial da Força Aérea Brasileira (FAB), passará a receber R$ 6.993. Os valores são referentes a 2019, podendo sofrer reajustes. Há, ainda, adicionais militar e de habilitação.

Como se inscrever

Os candidatos devem acessar o site de ingresso da FAB para preencher formulário cadastral e selecionar o cargo pretendido.

Os concursos da AFA são conhecidos por ter um prazo de inscrição mais curto. Desta vez, o Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI) permanecerá aberto até as 9h do dia 29. Para concluir a inscrição, é necessário que um boleto bancário no valor de R$ 70 seja impresso e quitado até dia 6 de abril.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção do pagamento da taxa durante o período da inscrição. A medida também pode ser solicitada por membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Após passar por todas as fases, a matrícula está prevista para o dia 13 de janeiro de 2022.

Provas

O exame está agendado para acontecer no dia 20 de junho, com fechamento dos portões às 9h. As provas terão caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme a fase.

As avaliações serão aplicadas nas cidades de Barbacena (MG), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Curitiba (PR), Manaus (AM), Parnamirim (RN), Pirassununga (SP), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os locais têm previsão de divulgação no dia 2 de junho.

Os candidatos responderão, em prova objetiva, a 64 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa (16), Língua Inglesa (16), Matemática (16) e Física (16). Além disso, haverá uma redação. A seleção também terá etapas como concentração intermediária, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, entrevista informativa, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) e curso de formação.

Sobre as vagas

Oficiais aviadores: o Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) confere a graduação de Bacharel em Administração, com ênfase em Administração Pública aos concluintes. Também oferece a graduação de Bacharel em Ciências Aeronáuticas, com habilitação em Aviação Militar.

Oficiais intendentes: já no Curso de Formação de Oficiais Intendentes (CFOINT), os formandos, além o título de Bacharel em Administração, com ênfase em Administração Pública, também são agraciados com graduação de Bacharel em Ciências da Logística, com habilitação em Intendência da Aeronáutica.

Oficiais de infantaria: o Curso de Formação de Oficiais de Infantaria (CFOINF) também oferece o bacharelado em Administração, com ênfase em Administração Pública. Além da formação, há também graduação de Bacharel em Ciências Militares, com habilitação em Infantaria da Aeronáutica.

Confira editais

Edital completo para Aviadores;

Edital completo para Intendentes;

Edital completo para Infantaria.