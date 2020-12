Nova variante do coronavírus é identificada em São Paulo pela primeira vez

Dois casos de uma nova variante do coronavírus foram identificados em São Paulo. Estas são as primeiras ocorrências no País. O diagnóstico foi feito pelo laboratório Dasa e informado nesta quinta-feira (31) ao Instituto Adolfo Lutz e à Vigilância Sanitária. Esta é a mesma cepa do vírus originária do Reino Unido.

Chamada de B.1.1.7, a variante já foi encontrada em pelo menos outros 17 países. As mutações do vírus modificam a forma como o agente infeccioso se fixa nas células humanas. Além disso, calcula-se que ele é 56% mais contagioso.

Ainda não há, contudo, evidências de que tal variante desenvolva casos mais graves ou um maior índice de mortes por Covid-19, nem mesmo que haja mais resistência às vacinas.

Mais de 50% dos novos casos diagnosticados no Reino Unido já são em decorrência da nova cepa, conforme a Organização Mundial da Saúde.