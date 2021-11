Ferroviário encerra a temporada 2021 com eliminações dolorosas

Com a eliminação na 3ª Fase Preliminar da Copa do Nordeste 2022, o Ferroviário fez seu último jogo na temporada. O clube coral dará férias aos jogadores e marcará a reapresentação para dezembro, visando Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Brasileiro da Série C. O clube ainda definirá se o técnico Anderson Batatais e sua comissão técnica continuará no clube para 2022.

A assessoria de imprensa do clube enviou uma nota sobre a continuidade da comissão e reformulação do elenco. "Sobre continuidade e saídas do elenco e demais profissionais, durante o mês de novembro estaremos informando, com calma. Pra já, nenhuma declaração a mais do que essa por conta da diretoria".

Balanço da temporada

A temporada do Ferroviário pode ser considerada regular, com sucesso no primeiro semestre e eliminações amargas no segundo.

O Ferroviário começou 2021 sendo campeão, ainda com o técnico Francisco Diá, levantando a Taça Fares Lopes 2020 mas disputada a partir de janeiro deste ano. O Ferrão venceu o Icasa na final e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2021.

O Tubarão da Barra manteve o embalo e conquistou a 1ª Fase do Campeonato Cearense - etapa sem Ceará e Fortaleza - garantindo mais uma vaga na Copa do Brasil, agora na edição de 2022.

Legenda: O Ferroviário foi eliminado pelo Ceará na semifinal do Estadual Foto: KID JUNIOR

A equipe se manteve bem no Estadual, mas foi eliminada pelo Ceará nas semifinais, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, assim como a queda na Copa do Brasil para o América/MG, quando empatou no Independência, mas perdeu nos pênaltis, com a arbitragem não validando gol legal de Adilson Bahia na decisão nos pênaltis quando a bola claramente entrou.

Eliminações

O desempenho nas competições era bom, assim como o futebol com o técnico Francisco Diá. O Ferrão chegou embalado para a Série C, e liderou a fase classificatória por algumas rodadas. Mas uma série de empates, sete seguidos e a saída do G4 custaram o emprego do treinador.

Legenda: O Floresta foi o grande algoz do Ferroviário na temporada 2021, ao eliminá-lo da Série C e da Copa do Nordeste Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

O técnico Anderson Batatais assumiu restando 3 rodadas para o fim da Série C. A troca empolgou o torcedor com a goleada de 5 no Paysandu, mas o empate fora contra o Manaus e principalmente a derrota para o Floresta na última rodada, eliminou o time coral na 1 Fase.

O treinador continuou para a disputa da Fase Preliminar da Copa do Nordeste, trabalhando praticamente um mês para as eliminatórias. Venceu bem a Juazeirense/BA por 4 a 0 em Natal, mas acabou eliminado mais uma vez pelo Floresta, seu carrasco na temporada: depois de 2 empates (0x0) e (1x1), a equipe foi eliminada nos pênaltis diante da torcida, no Castelão.

Números da temporada coral:

Jogos: 46

Vitórias: 23 (50%)

Empates: 17 (37%)

Derrotas: 6 (13%)

Gols marcados: 66 (1,43 por jogo)

Gols Sofridos: 29 (0,63 por jogo)

Raio X das Competições

Copa Fares Lopes 2020 (campeão)

8 jogos / 6 vitórias /2 empates

Copa do Brasil (2ª Fase)

2 jogos / 1 vitória / 1 empate

Campeonato Cearense (Semifinal)

15 jogos / 10 vitórias / 3 empates / 2 derrotas

Campeonato Brasileiro Série C

18 jogos / 5 vitórias / 9 empates / 3 derrotas

Copa do Nordeste 2022 - Eliminatórias (3ª Fase)

3 jogos / 1 vitória / 2 empates